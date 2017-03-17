|Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов выступил с инициативой установления дополнительных гарантий защиты прав налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения. Он внес в Ярославскую областную Думу законопроект, предусматривающий уточнение одного из условий использования пониженной налоговой ставки.
Налогоплательщики смогут воспользоваться ею при отсутствии недоимки по уплате налогов, без учета задолженности по уплате пеней и штрафов. Кроме того, отсутствие такой недоимки будет определяться не на конец налогового периода (на конец календарного года), в котором налогоплательщик применил пониженную налоговую ставку, а на дату представления декларации (уточненной декларации) по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации организации должны представить налоговую декларацию не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, индивидуальные предприниматели – не позднее 30 апреля.
Предлагаемые законопроектом изменения позволяют сохранить за налогоплательщиками право на применение пониженной налоговой ставки в случае подачи уточненной декларации.
Проект закона разработан с учетом предложений уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области, управления Федеральной налоговой службы по Ярославской области, Торгово-промышленной палаты Ярославской области и членов общественного совета при департаменте финансов Ярославской области.
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