17 марта в Ярославле в КЗЦ «Миллениум» открылся областной фестиваль постной кухни, организованный по благословению митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона. Впервые мероприятие состоялось в 2004 году в стенах Ярославской епархии Русской православной церкви и с тех пор ежегодно проводится Ярославской митрополией совместно с Правительством области.



В торжественной церемонии открытия выставки-ярмарки приняли участие митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон и председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко. Среди почетных гостей фестиваля были игуменья Свято-Введенского Толгского монастыря Варвара, член Совета Федерации Федерального собрания РФ Анатолий Лисицын и другие.



– Ярославль стал столицей Золотого кольца, и мы замечаем, что увеличился поток туристов в храмы. Они становятся паломниками, обращаются к национальным обычаям, соблюдают посты, – отметил владыка. – По православным традициям больше половины дней в году пост, когда нельзя есть ни мяса, ни яиц, а в этом году – и рыбу. Люди изыскивают новые рецепты в книгах, устных преданиях, обращаются к бабушкам. Это приобщение к русским обычаям и есть главная цель нашего мероприятия.



Председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко подчеркнул, что развитие и процветание региона возможно только в тесном взаимодействии органов власти и духовенства:



– Сегодня мы не представляем чиновников и церковь по отдельности. Только вместе мы можем решать задачи, которые стоят перед нами. От имени всего Правительства и от себя лично благодарю митрополита, игуменью Варвару, все духовенство, монастыри за ваши молитвы и помощь нам в служении Отечеству.



В этом году фестиваль посвящен 30-летию возрождения Толгской обители. Дмитрий Степаненко еще раз поздравил настоятельницу Толгского монастыря игуменью Варвару с недавно прошедшим юбилеем и отметил, что идея проведения фестиваля постной кухни не случайно зародилась в Ярославской области.



– Ярославская митрополия по праву может считать себя центром православия. Традиционный фестиваль с каждым годом набирает обороты, привлекая все больше участников и гостей. Он приобщает жителей к исконно русским традициям, – подчеркнул Дмитрий Степаненко.



В этом году фестиваль собрал порядка 50 участников. Традиционно на выставке-ярмарке свои блюда постной кухни и их рецепты представили монастыри и приходы Ярославской митрополии, предприятия общественного питания, техникумы и профучилища.



Каждый год мероприятие привлекает новые коллективы. На этот раз впервые участие в фестивале принял детский сад «Колокольчик» Тутаевского муниципального района. По словам воспитателя дошкольного учреждения Наталии Голубковой, сотрудники учреждения обязательно приедут на эту выставку в следующем году.



– Мы постараемся разнообразить наши блюда. В этот раз мы выставили лучшие рецепты из тех, что представили воспитатели, – рассказала Наталия Голубкова. – Попробуем привлечь и родителей. Воспитанникам детского сада мы не готовим постную еду, только гарниры. По физиологическим потребностям детям до 7 лет разрешено не поститься. Но мы знакомим их с существующими традициями.



Фестиваль продлится весь день. В рамках мероприятия пройдут кулинарные мастер-классы, состоится концерт филармонической капеллы «Ярославия». Вечером компетентное жюри подведет итоги конкурса «Лучший дрожжевой хлеб Ярославской области».