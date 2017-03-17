​Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области провел обследование территории, прилегающей к ручью в районе юго-западной окружной дороги Ярославля, на предмет загрязнения продуктами нефтепереработки. Взяты пробы для лабораторного исследования.



– Зафиксирована нефтяная пленка на поверхности воды. Предварительно установлено, что больше всего пострадала почва, прилегающая к ручью, так как основной участок загрязнения размещен на окраине дороги, – сообщил заместитель председателя комитета государственного экологического надзора департамента Владимир Сафонов. – Готовим информацию для органов внутренних дел, чтобы они приняли меры по установлению нарушителей. Результаты проведенных департаментом надзорных мероприятий и исследований также будут направлены в Росприроднадзор.



Место загрязнения находится рядом с несанкционированной свалкой, по факту обнаружения которой 7 марта этого года специалисты департамента провели проверку, а ее результаты направлены в соответствующие органы. Ликвидацией свалки после схода снега будет заниматься территориальная администрация Красноперекопского района.



Справка



В 2016 году государственными инспекторами выявлено 331 место несанкционированного размещения твердых коммунальных, строительных отходов и мусора общим объемом 13594 куб. м. Ликвидировано 260 свалок общим объемом 10040 куб. м, что составляет 79% общего количества. В рамках регионального государственного экологического надзора обнаружено 506 нарушений природоохранного законодательства, значительная часть которых устранена. 245 нарушений выявлено в области обращения с отходами.



По фактам нарушений комитет государственного экологического надзора привлек к административной ответственности 360 юридических, должностных и физических лиц на общую сумму 3,8 миллиона рублей. Взыскано штрафов с учетом ранее вынесенных постановлений на сумму 2,8 миллиона рублей. В Федеральной службе судебных приставов находится на исполнении 26 административных материалов на общую сумму 1,1 миллиона рублей.



Для возбуждения уголовных дел в правоохранительные органы направлено 8 материалов надзорных мероприятий, в основном связанных с загрязнением водных объектов и нарушением режима особо охраняемых природных территорий. По материалам департамента в 2016 году возбуждено три уголовных дела.