​18 марта в Ярославле пройдут мероприятия, посвященные третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией. В 14.00 на Советской площади областного центра состоится акция «Севастопольский вальс» – здесь выступят 400 танцевальных пар.



– Для нас день воссоединения Крыма с Россией – особая дата. Каждый год мы проводим в этот день мероприятия, но на этот раз они особые – носят душевный, эмоциональный характер, – подчеркнул один из организаторов флешмоба – руководитель регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана Игорь Ямщиков. – У жителей нашего города появится возможность принять непосредственное, самое активное участие в нем – и потанцевать, и поболеть за своих знакомых.



В мероприятии примут участие народный артист России Валерий Кириллов, лауреат всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», призер международного фестиваля эстрадного искусства «Москва-Транзит» Михаил Сим, народный ансамбль бального танца «Константа», курсанты Ярославского высшего военного училища ПВО, студенты ЯГМУ, представители танцевальных коллективов муниципальных домов культуры Ярославля.



– Приглашаем всех присоединиться к нам, – сказал директор Дворца культуры им. А.М. Добрынина Игорь Дербин. – Песни, которые будут звучать на празднике, конечно, прежде всего о России, о море. Красной нитью будет проходить «Севастопольский вальс», который знают все ярославцы.



В рамках акции на Советской площади Ярославля пройдет выставка старинных автомобилей отечественного и зарубежного производства, на которой планируется представить около десятка экспонатов. Можно будет не только вживую увидеть уникальную технику, но и сделать яркие фотографии, узнать много нового и интересного о советском автопроме.



Также ярославцев приглашают принять участие во песенных флешмобах, которые состоятся в торговых центрах: в 12 часов – в «Рио» на Тутаевском шоссе, в 14 часов – в «Рио» на Московском и в «Ауре».



В местах проведения праздничных мероприятий будут приняты дополнительные меры безопасности, ограничено движение транспорта в районе Советской площади и прилегающих к ней улиц.