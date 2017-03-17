​Первые итоги программы «Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской области» на 2016 – 2020 годы обсудили сегодня на заседании комитета областной Думы по социальной, демографической политике и здравоохранению. Рассмотрение вопроса проходило при участии первого заместителя председателя Правительства региона Виктора Костина.



Данная целевая программа направлена на проектирование, строительство и реконструкцию объектов здравоохранения. На эти цели в 2016 году было предусмотрено порядка 127 миллионов рублей.



– В рамках данной областной целевой программы в Ростове построена поликлиника. В новом учреждении предусмотрена работа участковых терапевтов и врачей-специалистов. Организована электронная запись на прием к врачу, – доложила заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Наталья Кравчук. – На сегодняшний день в поликлинике функционируют регистратура, кабинеты выписки льготных рецептов и оформления листков нетрудоспособности, работает врачебная комиссия, ведется прием участковыми терапевтами и врачами-специалистами, выполняются ЭКГ-исследования.



В ближайшее время в ростовской поликлинике будут развернуты диагностические службы: рентгеновская, включая круглосуточную компьютерную томографию, лабораторная, физиотерапевтическая, эндоскопическая, ультразвуковая и функциональная диагностика. Также планируется организовать кабинет неотложной медицинской помощи, дневной стационар на 40 коек и аптечный пункт. Общая площадь поликлиники – более 4 тысяч кв. м. Мощность объекта – 180 посещений в смену.



В Ярославле ведется строительство переходной галереи №1 с инженерными коммуникациями ГБУЗ ЯО «Клиническая больница №10». По информации департамента строительства, на сегодняшний день на объекте выполнены работы по ограждению территории и обустроен строительный городок.



– В настоящее время разрабатывается проектная документация для строительства детской поликлиники ГАУЗ ЯО «Клиническая больница №2» в Ярославле, – пояснила Наталья Кравчук. – Также выполнены работы по обследованию конструкций здания государственного реабилитационного центра для детей-инвалидов с патологией нервной системы и опорно-двигательного аппарата.



В поселке Тихменево Рыбинского муниципального района завершена реконструкция офиса врача общей практики: установлена пожарная сигнализация, выполнены отделочные и сантехнические работы. Также проведена реконструкция офиса врача общей практики в рабочем поселке Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района. На сегодняшний день объект работает в штатном режиме. Врач оказывает помощь по направлениям: офтальмология, отоларингология, ЭКГ, педиатрия.