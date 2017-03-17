​Сегодня заместитель председателя Правительства области Роман Колесов провел совещание, на котором был поднят вопрос лова рыбы на территории государственного заказника «Левашовский». Встреча с участием представителей органов власти, надзорных структур и общественности прошла в Правительстве области.



Как отметил Роман Колесов, информация о незаконной промышленной ловле рыбы, которая содержалась в открытом письме-обращении ярославских рыболовов-любителей, не подтвердилась.



– Вылов рыбы в промышленных масштабах на территории заказника запрещен. Факты, которые бы подтвердили нарушение законодательства, не обнаружены, – сказал Роман Колесов. – Однако для того, чтобы контроль в этой сфере был более эффективным, к нему необходимо подключать общественность – жителей муниципальных районов.



Присутствующим на встрече было предложено объединить усилия в борьбе с браконьерством и мониторить ситуацию. Задача – сообщать о выявленных признаках браконьерства инспекторам, которые, в свою очередь, будет составлять административные дела и привлекать нарушителей к ответственности. Также на совещании было решено усилить патрулирование данной территории.



Специальная рабочая группа, призванная обеспечить пресечение браконьерства как на воде, так и на суше, была создана в Правительстве региона в конце прошлого года. Ее цель – координация деятельности областных и федеральных надзорных органов, а также правоохранителей в сфере противодействия браконьерству. Встречи, по словам Романа Колесова, будут проходить регулярно. Он предложил присутствующим рыбакам присоединиться к работе группы и принять участие в следующем заседании.



– Примерно через полгода мы должны собраться еще раз для того, чтобы вновь обсудить положение дел в Левашовском заказнике и других местах ловли рыбы. Мы должны держать вопрос незаконного вылова рыбы и браконьерства в целом на контроле, – подчеркнул Роман Колесов.