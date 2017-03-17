​17 марта в Ярославском художественном музее открылись XXII научные чтения памяти Ирины Болотцевой «Древнерусское искусство. Проблемы. Коллекции. Атрибуции». Это ежегодное мероприятие впервые будет проходить в течение 3 дней: заявлено 42 доклада.



На конференции выступят сотрудники музеев Московского Кремля, Государственного исторического музея, Государственной Третьяковской галереи, Музея им. Андрея Рублева, Московского государственного объединенного музея-заповедника, музея «Новый Иерусалим», Музея русской иконы, музеев Великого Устюга, Вологды, Калуги, Кирова, Мурома, Саратова, Сергиева Посада, Сыктывкара, Ростова, Углича, Переславля-Залесского, Ярославля.



Будут рассмотрены проблемы иконографии, стилистики древнерусского искусства, истории музейных и частных коллекций, а также выявления региональных художественных комплексов. Ряд докладов посвящен ярославской тематике.



Особый интерес для широкой аудитории представляет публичная лекция доктора филологических наук, главного научного сотрудника отдела рукописей Государственного исторического музея, заслуженного работника культуры Российской Федерации Елены Юхименко на тему «История и культура старообрядчества XVII – XX веков». Она состоится 18 марта в 15 часов.



Все мероприятия конференции доступны для посещения. Программа размещена на сайте музея: yarartmuseum.ru.