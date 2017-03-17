​17 марта в Ярославском ТЮЗе прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.



От имени главы региона Дмитрия Миронова и Правительства Ярославской области собравшихся приветствовал заместитель председателя Правительства Виталий Ткаченко.



– Вы все – настоящие профессионалы, от которых зависит жизнедеятельность региона и его жителей, – отметил Виталий Владимирович. – Вы – те «бойцы невидимого фронта», которые 24 часа в сутки, круглый год, даже в свой профессиональный праздник обеспечивают людей всеми необходимыми жизненно важными ресурсами: светом, водой, теплом. Создание комфортных условий, благоустройство быта каждого человека, благополучие каждой семьи и даже целых городов зависят именно от вас. Когда ваша работа сделана хорошо, она может кем-то не замечаться, но истинную ценность ее должны понимать все.



В праздничный день заместитель председателя Правительства вручил отличившимся федеральные, региональные и ведомственные награды.



– Залог успеха нашей с вами деятельности на благо жителей Ярославской области – высокий уровень социальной ответственности, – подчеркнул Виталий Ткаченко. – От качества вашего труда, ваших добросовестности и профессионализма зависят благополучие и комфорт наших земляков, качество их повседневной жизни, а в конечном итоге – общественная стабильность.