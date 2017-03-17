​Ситуация, связанная с несанкционированным складированием продуктов металлопереработки в Даниловском районе, находится под пристальным контролем Правительства Ярославской области, федеральных надзорных органов и общественности.



К проверке были привлечены специалисты регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования, Росприроднадзора, Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Результаты лабораторных исследований показали, что в районе деревни Шолохово свалены промышленные отходы металлургического производства, от газоочистки электроснабдительных печей предприятия.



– На основании результатов лабораторных исследований отходы отнесены к 3-му и 4-му классам опасности, – отметил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Юрий Фирсов. – Федеральными органами Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Россельхознадзора возбуждены административные дела. Кроме того, природоохранной прокуратурой 10 марта вынесено представление в адрес организации, осуществлявшей вывоз отходов, согласно которому в течение месяца свалка должна быть ликвидирована, а земельные участки приведены в надлежащий вид.



Как пояснил Юрий Фирсов, мониторинг ситуации ведется в постоянном режиме. Последнее обследование 14 марта показало, что новых отходов не поступало. Признаков загрязнения водного объекта – реки Погары, протекающей в районе деревни Шолохово, не зафиксировано. В связи с тем, что отходы расположены в заглубленной карьерной выемке, поступление загрязняющих веществ в нее с поверхностным стоком по рельефу местности невозможно. Однако не исключено загрязнение подземных вод.



Справка



Управлением Росприроднадзора по Ярославской области проводится административное расследование по факту захламления производственными отходами земельного участка в районе деревни Шолохово, зафиксированного в феврале 2017 года.



В рамках административного расследования в ПАО «Северсталь», ООО «НПК «Промэкология», ООО «Амба» направлены определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. В рамках расследования отобраны пробы почв на предмет установления загрязнения.



Управлением Россельхознадзора по Ярославской области по факту несоблюдения земельного законодательства при эксплуатации земель сельскохозяйственного назначения в районе деревни Попково проводятся административные расследования. Отобраны пробы почв на предмет установления загрязнения.



Управлением Роспотребнадзора по Ярославской области по фактам несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации земельного участка с заброшенным песчаным карьером в районе деревни Шолохово (находится на расстоянии около 500 м от жилых домов), на территории которого расположен колодец питьевой воды, проводится административное расследование. Решается вопрос о составлении в отношении арендатора протоколов об административном правонарушении.



Кроме того, за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований в сфере обращения с отходами производства и потребления в отношении перевозчика производственных отходов ООО «НПК «Промэкология» составлен протокол об административном правонарушении. Документ направлен в Даниловский районный суд.