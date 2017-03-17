​18 марта в Ярославле прошли праздничные мероприятия, посвященные третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.



На Советской площади была организована акция «Севастопольский вальс». Около 800 танцоров вышли на улицу и закружились под произведение композитора Константина Листова и поэта Георгия Рублева – песню, уже давно ставшую неофициальным гимном Крыма. Музыкальное сопровождение организовали сразу три муниципальных оркестра – из Ярославля, Рыбинска, Ростова.



– Три года назад мы впервые собрались здесь, чтобы поддержать решение нашего Президента об окончательном и бесповоротном воссоединении Крыма и России, – отметил, приветствуя собравшихся, руководитель регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана Игорь Ямщиков. – Ярославцы никогда не оставались в стороне от этого события. Все три года, каждый раз 18 марта, вместе с группой автомобильного клуба «Медведь» мы ездили по области, рассказывали ребятишкам из сельских школ о возвращении Крыма. Вы сегодня становитесь свидетелями флешмоба, какого еще не было в истории Советской площади. Запомните его на всю жизнь, запомните и повод, который нас всех здесь собрал. С праздником, дорогие друзья! С воссоединением России и Крыма! Всего вам самого доброго!



В праздничном концерте приняли участие народный артист России Валерий Кириллов, призер международного фестиваля эстрадного искусства «Москва-Транзит» Михаил Сим, представители танцевальных коллективов города и курсанты Ярославского высшего военного училища ПВО.



– Самое главное, что это нравится людям, которые сюда пришли, – сказала балетмейстер ансамбля бального танца «Константа» Надежда Студенец. – Ребята, занимающиеся в ансамбле, очень рады участвовать в таком важном и масштабном мероприятии. Для них это особенный, уникальный опыт, потому что они не только сами танцуют, но и приглашают совершенно незнакомых людей, общаются, учатся чему-то и, быть может, научат кого-то сегодня танцевать вальс.



В праздничный день на Советской площади также развернулась выставка старинных автомобилей. Более десяти раритетных машин было представлено ярославцам и гостям города. Люди могли рассмотреть экспонаты советского и иностранного производства и сфотографироваться с ними.



– Сегодня я со всей своей семьей пришел отпраздновать день воссоединения Крыма с Россией, – поделился председатель фракции «Единая Россия» в муниципалитете Ярославля Павел Дыбин. – Я очень хорошо помню те события. Как раз в то время я общался с ребятами из Севастополя. Это замечательные, открытые люди, которые абсолютно осознанно сделали свой выбор. Крым для России – это не только часть нашей Родины, но и то место, где была пролита кровь наших солдат, оно прославляет подвиг российского солдата.



Также 18 марта ярославцы приняли активное участие в организованных в этот день песенных флешмобах. Музыкально-развлекательные мероприятия прошли в крупных торговых центрах города, расположенных в Кировском, Дзержинском и Фрунзенском районах.



– Когда все произошло три года назад, были митинги. Теперь мы постепенно привыкаем и вместо митингов проводим такие добрые, душевные мероприятия, – отметил председатель правления ярославского регионального отделения Союза десантников Анатолий Каширин. – Конечно, этот день в истории страны останется навсегда, как и те дни, когда Россия воевала за Крым, за свой южный форпост.



В связи с участием в торжествах большого количества людей в Ярославле были приняты повышенные меры безопасности. На Советской площади было запрещено движение автотранспорта. Кроме того, были введены ограничения остановки и стоянки транспорта на улицах Кирова, Нахимсона и на площади Челюскинцев.



Справка



Знаменательная дата воссоединения Крыма с Россией приходится на 18 марта. Именно в этот день три года назад был подписан договор об образовании нового субъекта РФ. Референдум, по результатам которого 97% жителей республики высказались за вхождение в состав России, состоялся за два дня до этого события – 16 марта 2014 года. На территории Крыма этот день является праздничным и выходным.