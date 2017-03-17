|Все проблемы с финансированием волейбольного клуба «Ярославич» решены. Об этом сегодня перед началом матча в спортивном комплексе «Атлант» сообщил первый заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Костин.
– По итогам переговоров, прошедших на уровне главы региона Дмитрия Миронова и руководителей «Славнефти», решено, что в этом сезоне компания окажет спонсорскую помощь клубу, – пояснил Виктор Костин. – Теперь задолженности перед командой нет, заработная плата спортсменам полностью выплачена. Дела клуба нормализуются. В дальнейшем будем продолжать работу со спонсорами для того, чтобы «Ярославич» был стабильным в финансовом отношении.
С серьезными финансовыми проблемами волейбольный клуб столкнулся примерно пять лет назад, когда лишился генерального спонсора.
– Сейчас команда на ходу благодаря исполняющему обязанности губернатора Дмитрию Миронову, Правительству Ярославской области и компании «Славнефть», – сказал генеральный менеджер волейбольного клуба «Ярославич» Олег Устинов. – Ставим амбициозные задачи – побеждать в каждом матче. Ребята настроены только на победу.
Справка
Волейбольный клуб «Ярославич» продолжает традиции, заложенные еще в 1988 году. Тогда начал свое существование ВСК «Нефтяник» Новоярославского НПЗ. Уже в первый год команда выиграла чемпионат области.
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