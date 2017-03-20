​20 марта председатель



Правительства области Дмитрий Степаненко рассказал об основных итогах работы регионального



Правительства за последние месяцы. Он отметил, что параллельно с деятельностью по



актуализации стратегии развития Ярославской области, презентация которой состоялась



13 марта, шло решение важных для региона вопросов.



– Мы ввели в эксплуатацию



ростовскую поликлинику, запуск которой откладывался несколько лет, – сказал Дмитрий



Степаненко. – И врачи, и люди, которые приходили за медицинской помощью, обслуживались



в старом аварийном здании. На сегодняшний день и медики, и пациенты довольны. И



мы продолжаем развивать это направление.



Глава регионального Правительства



напомнил про проект «Бережливая поликлиника»:



– Могу сказать, что на



сегодняшний день мы лидеры этого проекта в целом по стране. Где-то в начале апреля



уже откроются в новом формате две поликлиники. Одна взрослая, которая обслуживает



более 60 тысяч человек, и детская – на более чем 23 тысячи человек. На самом



деле обычные, простые действия, например, по улучшению логистики помещений в поликлинике,



компьютеризации услуг, которые предоставляют врачи, позволят оказывать более качественные



услуги в большем количестве, чем сейчас.



Ярославская область вошла



в программу «Безопасные и качественные дороги». Ближайшие 5 лет регион будет получать



субсидию на ремонт дорог городской агломерации «Ярославская». На 2017 год предусмотрено



625 миллионов рублей. По ходатайству главы региона Дмитрия Миронова выделены средства



из федерального бюджета на ремонт моста через Которосль в Ярославле. Работы начнутся



в июне 2017 года.



В этом же году на 20



дней сократится срок прохождения процедуры для получения разрешения на строительство.



А в следующем году он уменьшится еще на 14 дней. Достроены и введены в эксплуатацию



два дома из категории «Обманутые дольщики». Ключи получили 402 семьи. Благодаря



договоренности Дмитрия Миронова с Сергеем Собяниным подписано соглашение с Москвой:



региону передано 15 единиц дорожной техники и выделена субсидия размером 600



миллионов рублей на реконструкцию зоны ЮНЕСКО в Ярославле.



– Ярославская область



вошла в федеральную программу в рамках Года экологии по реабилитации озера Неро,



– рассказал Дмитрий Степаненко. – Большое внимание уделяется лесному хозяйству.



Сегодня мы можем сказать, что в 4 раза сократились незаконные вырубки леса. И в



2017 году мы планируем сократить еще на 40 процентов.



В 2016 году в рамках



федерального государственного лесного надзора выявлено более 430 нарушений лесного



законодательства, в том числе 145 случаев незаконной рубки лесных насаждений. В



2016 году раскрываемость преступлений, связанных с незаконной рубкой, составила



48%, что на 7% выше, чем в 2015-м.



– Одним из основных приоритетов



является, конечно же, развитие агропромышленного комплекса. На этом останавливался



Дмитрий Миронов, презентуя стратегию социально-экономического развития региона,



– акцентировал внимание на теме АПК Дмитрий Степаненко. – Согласно поручению



губернатора, 40 тысяч гектаров земли, которые на сегодняшний день не используются,



мы должны ввести в оборот в этом году. Разработаны приоритетные направления в сельском



хозяйстве. Это молочное и мясное животноводство, производство овощей закрытого грунта,



органическое земледелие, аквакультура. Что касается молочного животноводства, то



в ближайшее время мы планируем достигнуть самообеспеченности по молоку порядка 80



процентов.



Согласно стратегии, к



2025 году в оборот будет введено 85 тысяч гектаров земель сельхозназначения. Дмитрий



Степаненко также отметил, что инвестиционный блок Правительства области проводит



работу по привлечению инвесторов в перечисленные направления аграрного сектора.



Кроме того, Правительство



области лоббирует интересы промышленных предприятий на федеральном уровне.



– Уже в этом году по



программе Минпромторга нашим предприятиям выделено порядка 85 миллионов рублей в



виде субсидий, в том числе и на Ярославский моторный завод, – добавил председатель



Правительства.



Сохранена положительная



динамика развития промышленного производства Ярославской области. Индекс промышленного



производства в 2016 году по отношению к 2015-му составил 107,1% , в январе 2017



года – 115,8%.



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– Жители региона активно



включились в программу «Решаем вместе», инициированную главой региона Дмитрием Мироновым,



– отметил Дмитрий Степаненко. – На эту программу выделено 650 миллионов рублей из



бюджетов разных уровней. Сегодня активно проходят собрания жителей в районах Ярославской



области. Они должны подать заявки до 15 апреля. После этого программа перейдет в



фазу реализации.