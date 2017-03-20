​Теперь пользователям портала госуслуг предоставлена возможность не только выбрать удобную дату и время для получения государственной услуги в органе ЗАГС, но и подать заявление в электронном виде, оплатив госпошлину.



До недавнего времени лицам, желающим вступить в брак, было необходимо приходить в орган ЗАГС дважды: на подачу заявления и на регистрацию брака. Теперь, когда реализована возможность подачи заявления в электронном виде, лица, вступающие в брак, приходят в ЗАГС только на регистрацию брака.



– Услуги органов ЗАГС очень востребованы среди населения не только Ярославской области, но и других регионов. Поэтому важно, что получение этих государственных услуг стало еще более удобным и доступным, – отметил первый заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Костин. – Для органов ЗАГС это новый уровень оказания государственных услуг, предусмотренный майскими указами Президента Российской Федерации.



Как сообщила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая, будущие молодожены могут сэкономить, если подадут заявление в ЗАГС онлайн через портал госуслуг:



– С этого года действует скидка 30 процентов на оплату госпошлины: за государственную регистрацию брака – 245 рублей вмести 350, а за расторжение – 455 рублей вместо 650.



В органах ЗАГС региона проводится постоянная работа по развитию механизмов оказания государственных услуг в электронной форме. Не первый год действует предварительная электронная запись на прием в любой орган ЗАГС, в наиболее крупных существует система электронной очереди.



Возможность подачи электронного заявления через портал госуслуг в любой орган ЗАГС региона стала очередным важным шагом в этом направлении. С начала года такая возможность есть по большинству видов государственной регистрации, в том числе это рождение и усыновление, заключение и расторжение брака.