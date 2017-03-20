​О социально-экономическом положении Некоузского района сегодня говорили на оперативном совещании у врио губернатора Дмитрия Миронова.



– В Некоузском районе проживают около 15 тысяч человек, или чуть более одного процента населения. Но это не значит, что проблемы некоузцев для нас менее важны, чем проблемы ярославцев или рыбинцев, – сказал Дмитрий Миронов. – А трудностей в районе предостаточно. По уровню безработицы, например, он в тройке отстающих. Так, в поселке Волга в настоящее время закрываются два малых швейных предприятия. Среднемесячная заработная плата составляет 73 процента от средней по региону. И хотя в 2016 году по сравнению с 2015-м она выросла на 4 процента, темпы роста инфляции все равно не опередила.



Дмитрий Миронов отметил и сохраняющиеся в районе проблемы с обеспечением населения питьевой водой, а также недостаточно высокие показатели в строительной отрасли. Очередь на расселение аварийного жилья не уменьшается. В прошлом году было введено на треть меньше жилья, чем годом ранее.



Остро в районе стоят и проблемы в дорожной сфере. Только 10 процентов дорог местного значения соответствует нормативным требованиям. Кроме того, в районе постоянно фиксируются незаконные вырубки хвойных деревьев.



Глава Некоузского МР Сергей Некрутов согласился, что проблем в районе немало. Результаты опроса населения показывают, что людей беспокоят состояние дорог, ЖКХ, низкий уровень зарплат, пенсий и других выплат. Он рассказал о реализации проекта строительства межпоселенческого газопровода Новый Некоуз – Октябрь, о подготовительной работе по строительству модульной котельной в селе Мокеиха и реконструкции котельной в поселке Октябрь.



Также Сергей Некрутов доложил о ситуации вокруг закрытия двух швейных производств в поселке Волга, расселении ветхого жилья в Борке, реконструкции объектов водоотведения и восстановлении работы очистных сооружений.