​20 марта на оперативном совещании в Правительстве области были рассмотрены предвариетльные итоги реализации проекта по созданию в регионе «бережливых поликлиник».



Врио губернатора Дмитрий Миронов отметил, что сегодня организация работы в медучреждениях далека от идеальной: очереди в регистратурах по утрам, сложности при записи по телефону, при поиске информации о порядке приема, недостаточный уровень использования электронных сервисов.



– Мы просто обязаны определить и устранить причины этих недочетов, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – В ноябре прошлого года я дал поручение провести работу по оптимизации лечебного процесса в двух поликлиниках Ярославля – взрослой №2 и детской №5. В апреле этот пилотный проект должен быть завершен.



О том, что уже сделано, доложил директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. Он отметил, что основная задача проекта модернизации поликлинической службы – повышение доступности и качества организации первичной медико-санитарной помощи для детей и взрослых, в том числе за счет внедрения современных технологий.



В пилотных поликлиниках был проведен мониторинг, который позволил выявить системные проблемы и разработать комплекс мер по их решению. Участие в процессе принимали сотрудники департамента, ЯГМУ, медучреждений, «Росатома».



К настоящему времени в поликлинике №2, которая обслуживает более 60 тысяч взрослых, отремонтированы помещения для дневного стационара и отделения профилактики, кабинет забора крови, холл – для организации открытой регистратуры. Ведется работа по оснащению мебелью. Установлен телевизионный экран для электронного расписания.



– Запущен единый кол-центр, внедрена понятная система навигации, сформировано единое картохранилище, холлы обустроены для удобства пациентов, в частности, предусмотрены кулеры с водой, – перечислил результаты реализации проекта Руслан Саитгареев. – Внедрение новых технологий в кабинете забора крови позволило повысить продуктивность работы лаборантов. Если раньше в течение одной смены они могли взять не более 60 анализов, то при данной расстановке мебели, при оптимизации потоков пациентов эта цифра будет увеличена в два, а в дальнейшем и в три раза.



В детской поликлинике №5, где медуслуги получают более 19 тысяч человек, закончен капитальный ремонт в холле, колясочной, фильтре для приема больных детей, кабинетах вакцинопрофилактики. Внедрен новый формат регистратуры, начал работу единый кол-центр, закончена разработка системы навигации и маршрутизации. Время забора крови из вены сократилось в два раза – до 20 минут.



В педиатрическом отделении установлены игровые модули для детей дошкольного возраста и плазменный телевизор, на котором будут транслироваться мультфильмы, чтобы скрасить время ожидания приема.



Руслан Саитгареев отметил, что особое внимание было уделено обучению сотрудников работе с электронной медицинской картой. Его уже прошли 116 специалистов детской поликлиники, 68 – взрослой. Процесс внедрения систем электронного учета и передачи данных продолжается.



После анализа реализации пилотного проекта в двух поликлиниках, опыт организации «бережливых поликлиник» может быть распространен и на другие учреждения здравоохранения области.