​Федеральная служба государственной статистики подвела предварительные итоги значения суммарного коэффициента рождаемости (среднее число детей, рожденных одной женщиной) за 2016 год.



По состоянию на 15 марта 2017 года в Российской Федерации он составил 1,762, по Центральному федеральному округу – 1,595. Суммарный коэффициент рождаемости в Ярославской области – 1,71. Таким образом, его значение превысило среднее по ЦФО, но не достигло общероссийского значения. Выше он в Центральном федеральном округе только в четырех субъектах: в Костромской области – 1,88, Калужской – 1,785, Московской – 1,727 и Владимирской – 1,712.



Кроме того, Ярославская область стала одним из четырех регионов, где значение суммарного коэффициента рождаемости выросло в 2016 году по сравнению с 2015-м – тогда он составлял 1,695. Также в этом списке Московская и Рязанская области и город Москва.