|Федеральная служба государственной статистики подвела предварительные итоги значения суммарного коэффициента рождаемости (среднее число детей, рожденных одной женщиной) за 2016 год.
По состоянию на 15 марта 2017 года в Российской Федерации он составил 1,762, по Центральному федеральному округу – 1,595. Суммарный коэффициент рождаемости в Ярославской области – 1,71. Таким образом, его значение превысило среднее по ЦФО, но не достигло общероссийского значения. Выше он в Центральном федеральном округе только в четырех субъектах: в Костромской области – 1,88, Калужской – 1,785, Московской – 1,727 и Владимирской – 1,712.
Кроме того, Ярославская область стала одним из четырех регионов, где значение суммарного коэффициента рождаемости выросло в 2016 году по сравнению с 2015-м – тогда он составлял 1,695. Также в этом списке Московская и Рязанская области и город Москва.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 18:00
22 просмотров
2017.03.20 В Ярославле прошел рейд по проверке готовности городских парков и зон отдыха2017.03.20 Дмитрий Миронов обсудил с главой Некоузского района проблемы и перспективы развития муниципального образования2017.03.20 Роман Колесов: «Наша задача – стимулировать собственников к вводу земель в оборот»2017.03.20 В региональном Правительстве обсудили проблемы в сфере имущественных и земельных отношений на территории Мышкинского МР2017.03.20 Число преступлений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ за 2016 год снизилось на 21,5%