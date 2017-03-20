​20 марта первый заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Костин провел заседание региональной антинаркотической комиссии. Обсуждались результаты совместной деятельности правоохранительных органов и Правительства региона по противодействию незаконному обороту наркотиков в 2016 году, основные задачи по снижению наркопотребления и наркопреступности в 2017-м.



– Прошлый год оказался для нас непростым. Было упразднено УФСКН, и его специалисты в течение длительного времени были лишены возможности проведения оперативно-разыскных мероприятий, ограничены в использовании сил и средств для выявления и раскрытия наркопреступлений, – отметил Виктор Костин. – Однако благодаря совместным усилиям сотрудников всех правоохранительных органов нам удалось сохранить в регионе относительно стабильную ситуацию.



Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ярославской области Алексей Ледовских рассказал, что число зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в 2016 году снизилось на 21,5%.



– Отмечено снижение на 20,8 процента тяжких и особо тяжких преступлений, на 17,2 процента – преступлений, связанных со сбытом наркотиков, – сообщил он. – За 12 месяцев пресечена деятельность 7 наркопритонов, организованных для потребления и сбыта наркотических средств. В Переславле-Залесском ликвидирована деятельность двух подпольных лабораторий, в которых было организовано производство психотропного вещества для последующего сбыта на территории региона.



В 2016 году в состоянии наркотического опьянения было совершено 305 преступлений, что на 7,9% меньше, чем в 2015-м. Снижение количества выявленных наркопреступлений по сравнению с предыдущим годом зафиксировано практически во всех муниципальных образованиях. Наибольшее отмечается в Большесельском, Первомайском, Пошехонском, Угличском, Гаврилов-Ямском, Брейтовском, Некоузском, Некрасовском и Ростовском МР.



УФСБ России по Ярославской области был перекрыт ряд каналов поступления на территорию региона наркотических средств из других субъектов Российской Федерации. Отделением по борьбе с контрабандой наркотиков Ярославской таможни выявлен один факт наркотической контрабанды из стран Европы посредством международного почтового отправления.



Директор департамента региональной безопасности Михаил Соловьев подчеркнул, что в целом Ярославскую область характеризует низкий показатель наркотизации.



– По результатам проведенного мониторинга уровень наркотизации населения в регионе в 1,7 раза ниже, чем в среднем по Центральному федеральному округу, и в 1,8 раза ниже общероссийского показателя, – отметил Михаил Соловьев. – Но, несмотря на позитивные цифры, ситуация остается напряженной.



В настоящее время реализуется областная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2016 – 2018 годы. В ее рамках в прошлом году специалисты профильных агентств и департаментов региона совместно с сотрудниками правоприменительных органов провели 152 мероприятия, направленных на пропаганду здорового образа жизни и формирование у населения неприятия потребления наркотиков. Реализован региональный этап всероссийской антинаркотической профилактической акции «За здоровье и безопасность наших детей», всероссийской профилактической акции «Призывник», всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», областной акции в формате антинаркотического месячника «Сильной стране – здоровое поколение», региональных акций «Территория безопасности» и «Наша жизнь в наших руках» и другие мероприятия.