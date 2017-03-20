|Вопросы регулирования имущественных и земельных отношений на территории Мышкинского МР были рассмотрены на оперативном совещании под руководством заместителя председателя Правительства региона Романа Колесова. Участие в мероприятии приняли главы района и поселений, руководители управлений Росреестра и Россельхознадзора по Ярославской области.
На встрече подвели итоги приватизации муниципального имущества за 2016 год, меры поддержки сельхозтоваропроизводителей, мероприятия по муниципальному земельному контролю и государственному земельному надзору.
Большое внимание было уделено проблемам неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.
Площадь земель сельхозназначения в районе – более 49,5 тысячи га. Площадь сельскохозяйственных угодий – 28,4 тысячи га, из которых используется всего 36% – чуть более 10 тысяч га. Значительные территории закустарены и заболочены, что существенно затрудняет их вовлечение в оборот. Для ввода в оборот 1 га пашни требуется в среднем 25 тысяч рублей.
За 2016 год органами местного самоуправления района было проведено всего 16 проверок использования земельных участков, в результате которых выявлено пять нарушений земельного законодательства. В отношении собственников трех земельных участков материалы проверок направлены в управления Росреестра и Россельхознадзора по Ярославской области для привлечения виновных к административной ответственности.
Представители территориальных управлений федеральных ведомств отметили низкую активность органов местного самоуправления по проведению мероприятий в рамках муниципального земельного контроля. Однако были названы и объективные причины, препятствующие наказанию недобросовестных землепользователей.
В целях повышения качества проверок в марте проведены кустовые обучающие семинары для специалистов органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального земельного контроля. Представители департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области, управлений Россельхознадзора и Росреестра поделились информацией, важной для повышения эффективности работы в данном направлении.
Также на совещании были затронуты вопросы инвентаризации земель и невостребованных земельных долей. Поселениями района уже проводится активная работа по признанию права муниципальной собственности на 278 невостребованных земельных долей общей площадью 2556 га.
В рамках работы по инвентаризации земель проверены и уточнены данные в отношении 1713 земельных участков.
Участники мероприятия отметили важность отображения земельных участков на едином геоинформационном ресурсе – Геопортале Ярославской области. Эта работа уже ведется. Организовано обучение представителей органов местного самоуправления. Это позволит в максимально короткие сроки вносить данные, поддерживать их в актуальном состоянии, а также будет способствовать вовлечению государственных и муниципальных земель в оборот.
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