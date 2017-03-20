​В рамках стратегии развития региона и реализации программы «10 точек роста», представленной временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым, разработан план мероприятий по блоку земельно-имущественных отношений.



– Основными направлениями на сегодня являются мониторинг и выявление тех объектов недвижимости, которые потенциально могут стать востребованными в рамках реализации инвестиционных проектов, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Мы сейчас активно мониторим землю на всей территории региона, особенно на тех участках, где собственность не разграничена, чтобы сформировать потенциальные инвестиционные площадки для реализации различных проектов, например, в области промышленности, сельского хозяйства и рекреационных зон. Ведь инвестор развивается на земле, а до недавнего времени и начала такой масштабной инвентаризации ему практически нечего было предложить в нашем регионе.



Ввод в оборот земель сельхозназначения – еще одно важное направление. В 90-е годы после развала колхозов множество таких земель было приобретено в долевую или полную собственность с надеждой в будущем получить дивиденды с перепродажи. Сельхозпроизводством на этих землях никто не занимался. В этом году Дмитрий Миронов поставил задачу ввести в оборот 40 тысяч гектаров земель сельхозназначения. Данным вопросом активно занимается блок агропромышленного комплекса региона.



– В то же время мы понимаем необходимость усиления муниципального и федерального земельного контроля, чтобы стимулировать собственников к вводу земель в оборот, – добавил Роман Колесов. – Этот процесс очень важен для экономической составляющей развития нашего региона в будущем. Более того, мы проанализировали ставки налога и выяснили, что практически нигде раньше не применялась повышенная ставка 1,5 процента для собственников, которые не использовали землю по целевому назначению. На практике, как выяснилось при анализе, повсеместно применялась пониженная ставка – 0,3 процента. Это неверно и недопустимо, так как собственник, не выполняющий своих обязательств, должен нести и материальную ответственность за то, что земля зарастает и не используется.



Роман Колесов сообщил, что началась большая работа с привлечением муниципальных образований и налоговой службы с целью стимулирования данной категории собственников к вводу земель в оборот или в отрицательном случае – применения повышающих налоговых ставок.



– Особенно хочу отметить роль муниципальных образований в процессе инвентаризации земель, так как с начала этого года именно им переданы полномочия по имущественным отношениям, – сказал Роман Колесов. – К сожалению, до недавнего времени было очень слабое взаимодействие с муниципальными районами, которые как бы жили сами по себе, и с профильными федеральными структурами, такими как Росреестр, налоговая инспекция, Росимущество. Одно из главных направлений для нас сегодня в сфере земельно-имущественных отношений – консолидация и усиление управленческих действий всех участников данного процесса и на уровне поселений, и на уровне муниципальных образований, и на уровне федеральных профильных служб в рамках реализации стратегии развития региона.