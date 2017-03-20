​Сотрудники региональной инспекции административно-технического надзора проводят проверку городских парков и зон отдыха Ярославля в преддверии школьных каникул. Сегодня объектом стал парк «Юбилейный». Прежде всего специалисты оценили благоустройство территории – уборку дорожек и состояние детских игровых площадок.



– В преддверии школьных каникул проверим все парки и зоны отдыха. Мы уже проинспектировали парк на Даманском острове. Там территория в порядке, все убрано, – пояснил главный инспектор административно-технического надзора Ярославской области Сергей Кайгородов. – К сожалению, в парке «Юбилейном» сегодня мы выявили много недостатков. Так, по нашим оценкам, не менее одной трети территории подтоплено. Из-за этого невозможно ходить по дорожкам. Ливневые канализации не справляются, так как они не были вовремя прочищены. На территории парка мусор, который не вывезен с прошлого года. Мы выдадим предписание собственнику парка об устранении недостатков в кратчайшие сроки.



Сергей Кайгородов добавил, что проверка технического состояния аттракционов в парках начнется в апреле-мае.



Справка



Согласно постановлению Правительства региона с 1 января 2017 года инспекция административно-технического надзора Ярославской области исполняет полномочия государственного надзора за безопасностью аттракционов и государственного контроля в сфере благоустройства. С 1 января по 17 марта за нарушения правил благоустройства инспекторами административно-технического надзора области привлечено к административной ответственности юридических, должностных и физических лиц на сумму 2,9 миллиона рублей.