​20 марта в Ярославском бизнес-инкубаторе начал работу всероссийский молодежный инновационный форум «МИФ-2017».



Форум проводится в регионе уже пятый год подряд. Его участниками становятся те, кто хочет развить свои инновационные инициативы и научные идеи в бизнес-проекты: начинающие предприниматели, стартап-команды, инноваторы, студенты, аспиранты и молодые ученые.



Организаторами выступают ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)», Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова и ООО «Консалтинговая группа АС».



Первый этап форума – образовательный. В его рамках участники получают ключевые знания, умения и навыки, необходимые начинающим предпринимателям. В ходе этапа пройдет 12 тренингов, организованных в формате как очного, так и дистанционного обучения. В завершение образовательной части форума в мае стартует крупная тренинговая программа от Корпорации развития малого и среднего предпринимательства Ярославской области «Азбука предпринимателя».



Второй этап – экспертиза проектов участников – пройдет 9 – 11 июня на выездной сессии в Ярославской области. По его итогам каждый участник сформирует стратегию действий по дальнейшему развитию своего бизнес-проекта, а также в индивидуальном порядке сможет получить его оценку со стороны экспертов, в том числе входящих в топ-30 по поддержке инновационного предпринимательства в России. Среди них Олег Баранник, Олег Мальсагов, Андрей Андриянов, Денис Козьминых, Альберт Маннапов и другие.



– Одна из задач Корпорации МСП – вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, – отметил директор ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства» Олег Михайлин. – Благодаря форуму «МИФ» молодые специалисты обретают понимание самых эффективных и продуктивных стратегий развития своих проектов и становятся предпринимателями, а стартап-команды развиваются до приносящего прибыль бизнеса. Это достаточно эффективная мера поддержки малого предпринимательства, полностью отвечающая задачам стратегии социально-экономического развития Ярославской области, акцентировавшей зеленый свет для малого бизнеса и существенное увеличение числа предприятий МСП в ближайшие три года. И мы работаем для того, чтобы это были актуальные, наукоемкие и инновационные виды бизнеса.



Благодаря активной работе корпорации и всего инвестблока Правительства региона Ярославская область заняла 4-е место в рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации за 2016 год по значению индекса «Инновационная деятельность». И в 2017 году мы наращиваем активность своей работы с инновациями.