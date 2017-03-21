​25 марта Ярославская область примет участие в международной акции «Час Земли». С 20.30 до 21.30 все, кому небезразличны вопросы экологии, отключат в своих квартирах свет. Кроме того, от электричества на этот час откажутся организации. К акции присоединятся Ярославский художественный музей, Ярославский музей-заповедник, Ярославская государственная филармония, Концертно-зрелищный центр, Культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой, Ярославский государственный театр юного зрителя имени В.С. Розова.



Впервые идея устроить день массового отключения света была озвучена и реализована в Сиднее (Австралия) в 2007 году по инициативе Международной организации дикой природы (WWF). Это мероприятие получило широкую огласку и в 2008 году превратилось в международную акцию. «Час Земли» поддержали почти 100 миллионов человек из 35 стран мира. В 2011 году к акции присоединились почти 2 миллиарда человек из 135 стран мира.



Россия впервые приняла участие в этом масштабном событии в 2009 году. Ежегодно более 20 миллионов жителей нашей страны на целый час выключают у себя в квартирах свет в знак понимания важности защиты нашей планеты, прекращается подсветка зданий и архитектурных памятников.