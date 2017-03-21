​На территории Ярославской области в усиленном режиме проходят



мероприятия по противодействию незаконной рубке древесины. Работа идет в плотном



взаимодействии Правительства региона и правоохранительных органов. В результате



объемы незаконных вырубок сократились в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом



прошлого года.



В ходе патрулирования лесных участков сотрудниками полиции



МУ МВД России «Рыбинское» выявлена незаконная рубка лесных насаждений в районе деревни



Алексеевское Рыбинского района. Граждане не смогли представить документы на право



заготовки древесины. Мастер леса Борзовского участкового лесничества Николай Шевяков,



вызванный на место, подтвердил факт незаконной рубки.



Нарушители были задержаны.



Сотрудники полиции опечатали трактор ДТ-75 и изъяли бензопилу «Stihl».



Материалы по данному факту переданы в правоохранительные



органы. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.



– С начала года сотрудники ГИБДД и инспекторы нашего департамента



в рамках совместного патрулирования на трассах задержали и доставили в органы внутренних



дел 43 транспортных средства. В 20 случаях выявлены нарушения в оформлении сопроводительных



документов на транспортировку древесины, составлены протоколы об административных



правонарушениях, – рассказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской



области Николай Савельев.



Перевозка без оформленного в установленном лесным законодательством



порядке сопроводительного документа влечет наложение штрафа до 700 тысяч рублей



с конфискацией древесины и (или) транспортных средств, являющихся орудием совершения



административного правонарушения.



Решение о конфискации незаконно транспортируемой древесины



и транспортного средства принимается судебными органами.