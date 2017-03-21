​21 марта в региональном Правительстве состоялось



заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.



Основной вопрос – ход реализации плана мероприятий, направленных на снижение



смертности в ДТП.



– За прошлый год в регионе зафиксировано 1875



дорожно-транспортных происшествий. По этому показателю Ярославская область



осталась на уровне 2015 года, – отметил первый заместитель председателя



Правительства Виктор Костин. – Число погибших в ДТП пусть незначительно, но



снизилось (с 233 до 219 человек). Однако количество пострадавших возросло на 7



процентов. И это настораживает. Увеличилось и число происшествий с участием



детей.



Виновниками таких ДТП, продолжил Виктор Костин, в



основном являются взрослые, пренебрежительно относящиеся к правилам дорожного



движения. Он также напомнил, что в целях реализации госполитики по обеспечению



безопасности дорожного движения в регионе был разработан комплекс мер. В их



числе – создание системы публичного мониторинга на наиболее опасных участках,



повышение уровня ответственности представителей органов исполнительной власти



за обустройство дорог с наибольшим количеством ДТП, совершенствование



организации медпомощи пострадавшим в дорожных происшествиях, формирование



стереотипов законопослушного поведения всех участников движения.



Департаментом информатизации и связи Ярославской



области в настоящее время ведется работа по созданию отдельного ресурса –



публичного информационного портала, где будет объединена информация, в том числе



о дорожной ситуации в регионе, о наиболее опасных участках и прочих волнующих



жителей области вопросах. Опытная эксплуатация сайта намечена на август этого



года.



Особое внимание участники заседания также уделили



вопросу подготовки водителей автобусов, поскольку в последнее время они нередко



попадают в аварии.



– В прошлом году в Ярославской области зафиксировано



143 дорожных происшествия с участием автобусов. И более 40 процентов из них



произошло из-за нарушения их водителями правил дорожного движения, – отметил



Виктор Костин. – В результате таких ДТП 1 человек погиб, 96 ранены.



По итогам заседания профильным департаментам поручено



усилить контроль за подготовкой водителей автобусов. По словам директора



департамента образования Ирины Лободы, план поверок учебных заведений, готовящих



водителей разных категорий, уже находится в разработке. Будут проверены



качество подготовки, уровень знаний, полученных обучающимися.



Еще один важный вопрос повестки – развитие



транспортной инфраструктуры. Сфера дорожного хозяйства – одна из точек роста



Ярославской области. На презентации стратегии развития региона, состоявшейся на



прошлой неделе, врио губернатора Дмитрий Миронов особо подчеркивал, что без



хороших дорог и надежного сообщения между районами невозможно поступательное



развитие области.



В этом году особое внимание будет уделено ремонту



дорог в региональном центре и подъездных путей к нему, включенных в состав



агломерации «Ярославская».



– Мы видим, что сегодня происходит с дорогами. Наша



задача – привести дорожную сеть городской агломерации в нормативное состояние,



– сказал Виктор Костин.



В 2017 году общий объем финансирования программы



комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации «Ярославская»



составит 1 миллиард 306 миллионов рублей, больше 600 миллионов из них – средства



федерального бюджета. К концу 2018 года должно быть отремонтировано 50



процентов дорог, к 2025-му – 85 процентов. Достаточно высоки и плановые



показатели текущего года: должно быть отремонтировано 74 километра городских



дорог, а также 25 километров областных на подходах к Ярославлю по пяти



направлениям.