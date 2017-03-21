​21 марта специалисты департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области совместно с представителями службы постинтернатного сопровождения провели плановую выездную проверку 29 жилых помещений в поселке Пречистое, предоставленных детям-сиротам по договорам найма в 2014 – 2016 годах.



– В 2016 году по договорам найма детям-сиротам было предоставлено 172 специализированных жилых помещения, – сообщил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Департамент имущественных и земельных отношений региона ведет систематическую работу по контролю за сохранностью и использованием имущества, находящегося в областной собственности. С начала года сотрудниками департамента проведено 7 выездных проверок (плановых и внеплановых) по использованию жилых помещений, являющихся собственностью региона.



В ходе проверки нарушений сохранности областного имущества не обнаружено. Вместе с тем выявлено несоблюдение условий договоров найма жилых помещений. Два жилых помещения используются не по назначению. Еще в двух случаях не осуществляется оплата жилых помещений и коммунальных услуг.



По результатам проверки департамент проведет претензионную работу с нанимателями, нарушающими условия договоров найма жилых помещений. Кроме того, будет направлена информация в департамент образования Ярославской области о необходимости помощи гражданам в преодолении трудной жизненной ситуации.