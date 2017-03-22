​В ярославской гимназии №3 прошла общественная презентация проекта реконструкции спортивной площадки, расположенной на территории учебного заведения. Провести работы планируется в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Решаем вместе».



– Пару лет назад мы построили на территории школы футбольное поле, – рассказала директор гимназии №3 Татьяна Табунова. – Средства на него, порядка 2,5 миллиона рублей, были выделены из областного и городского бюджетов. Однако в процессе эксплуатации были выявлены некоторые недостатки. Нам необходимо заменить покрытие, поскольку оно не дает возможности заниматься некоторыми игровыми видами спорта и готовить ребят к сдаче норм ГТО. Кроме того, важно установить освещение, чтобы использовать площадку по вечерам.



Проектная стоимость объекта приблизительно 5 миллионов рублей. Планируется, что большая часть этих средств будет выделена в рамках проекта «Решаем вместе», оставшуюся сумму возьмет на себя городской бюджет. Кроме того, к ремонту площадки руководство школы планирует привлечь инвестора.



Проект уже готов, проверен и согласован с Госстройэкспертизой. На его общественной презентации присутствовали учителя и родители гимназистов, жители соседних домов и депутаты. Во время встречи был составлен протокол, собраны подписи, а также выбрана инициативная группа для контроля за ходом работ.



Справка



Проект инициативного бюджетирования «Решаем вместе», старт которому дал врио губернатора области Дмитрий Миронов, нацелен на решение актуальных проблем жителей региона. Суть его заключается в том, что люди сами активно участвуют в выборе объектов, которые будут благоустроены или отремонтированы в текущем году.



Проект предусматривает различные виды работ: ремонт асфальтового покрытия во дворах, обустройство парковочных мест, установку бордюров, малых архитектурных форм, уличного освещения, благоустройство парков и скверов, ремонт сельских домов культуры и других объектов.



Общая сумма финансирования проекта в 2017 году из федерального и областного бюджетов составляет порядка 650 миллионов рублей.