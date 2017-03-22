​Более 50 тысяч жителей региона смогут в этом году бесплатно посетить спектакли, концерты и выставки в рамках социального проекта «На высокой волне». В программе, инициированной врио губернатора Дмитрием Мироновым, принимают участие 12 крупных учреждений культуры Ярославской области, в том числе музеи. В дни весенних каникул в них стартует акция «Всей семьей в музей».



– Важно, что посетить выставку можно будет всей семьей. И в этом особая ценность, ведь ничто так не укрепляет семью, как совместное переживание от соприкосновения с миром искусства, – считает директор областного департамента культуры Марина Васильева.



В Переславль-Залесском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике подготовили специальное занятие, на котором расскажут, как правильно посещать музеи и на что важно обращать внимание. А в Угличском государственном историко-архитектурном и художественном музее проведут игру-квест, дающую возможность погрузиться в историю родного края и страны.



Для бесплатного посещения будут открыты Ярославский, Рыбинский и Пререславский музеи-заповедники, Ярославский художественный музей, мемориальный музей-заповедник «Карабиха» и Угличский музей.



– Время и дни бесплатного семейного посещения нужно уточнять в каждом музее, – подчеркнула Марина Васильева. – Проведение акции стало возможным благодаря финансовой поддержке областного Правительства и средствам, выделенным ОАО «Славнефть-ЯНОС».



Многодетная семья Фроловых уже смогла принять участие в акции.



– Это хороший проект. Важно, чтобы дети привыкали к музеям, считали их посещение интересной формой досуга. Замечательно, когда можно собраться всем вместе в выходные и провести время с пользой, – считают Оксана и Иван Фроловы. – Посещение выставок способствует развитию детей, расширению их кругозора. А то, что походы на выставки могут быть и бесплатными, становится дополнительным бонусом.