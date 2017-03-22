​22 марта в концертно-зрелищном центре прошла финальная игра пятого сезона

региональной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы Ярославии». Тема

– «Ярославский край и революционные события 1917 года». Жюри возглавил первый заместитель

председателя Правительства региона

Виктор Костин.

– Наша задача – поиск талантливых ребят, создание условий для того, чтобы

они развивались, получали хорошее образование и, безусловно, оставались работать

в нашем регионе, – подчеркнул Виктор Костин. – Благодаря участию в гуманитарной

олимпиаде ребята не только

получают оценку уровня своих знаний, у них также есть возможность дойти до всероссийской

олимпиады школьников «Умницы и умники».

В финал вышли 9 учащихся образовательных организаций Ярославской области –

победители на дорожках и участники предыдущих игр, набравшие наибольшее количество

орденов и медалей. Ответы ребят оценивал Юрий Вяземский, заведующий кафедрой мировой

литературы и культуры МГИМО МИД России, профессор, автор и ведущий телепередачи

«Умницы и умники» на Первом телевизионном канале.

Ведущим финальной региональной олимпиады был Михаил Нянковский, директор книжного

издательства «Академия 76», заслуженный учитель Российской Федерации, победитель

всероссийского конкурса «Учитель года России».

– Подбором вопросов для игры занимается методическая комиссия, в которую входят

преподаватели вузов и сотрудники учреждений культуры Ярославской области, – отметил

Михаил Нянковский. – Если ребята хорошо подготовились, то они смогут с помощью логики

найти правильный ответ.​ 

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