|22 марта в концертно-зрелищном центре прошла финальная игра пятого сезона
региональной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы Ярославии». Тема
– «Ярославский край и революционные события 1917 года». Жюри возглавил первый заместитель
председателя Правительства региона
Виктор Костин.
– Наша задача – поиск талантливых ребят, создание условий для того, чтобы
они развивались, получали хорошее образование и, безусловно, оставались работать
в нашем регионе, – подчеркнул Виктор Костин. – Благодаря участию в гуманитарной
олимпиаде ребята не только
получают оценку уровня своих знаний, у них также есть возможность дойти до всероссийской
олимпиады школьников «Умницы и умники».
В финал вышли 9 учащихся образовательных организаций Ярославской области –
победители на дорожках и участники предыдущих игр, набравшие наибольшее количество
орденов и медалей. Ответы ребят оценивал Юрий Вяземский, заведующий кафедрой мировой
литературы и культуры МГИМО МИД России, профессор, автор и ведущий телепередачи
«Умницы и умники» на Первом телевизионном канале.
Ведущим финальной региональной олимпиады был Михаил Нянковский, директор книжного
издательства «Академия 76», заслуженный учитель Российской Федерации, победитель
всероссийского конкурса «Учитель года России».
– Подбором вопросов для игры занимается методическая комиссия, в которую входят
преподаватели вузов и сотрудники учреждений культуры Ярославской области, – отметил
Михаил Нянковский. – Если ребята хорошо подготовились, то они смогут с помощью логики
найти правильный ответ.
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вчера, 14:15
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