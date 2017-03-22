​22 марта в концертно-зрелищном центре прошла финальная игра пятого сезона



региональной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы Ярославии». Тема



– «Ярославский край и революционные события 1917 года». Жюри возглавил первый заместитель



председателя Правительства региона



Виктор Костин.



– Наша задача – поиск талантливых ребят, создание условий для того, чтобы



они развивались, получали хорошее образование и, безусловно, оставались работать



в нашем регионе, – подчеркнул Виктор Костин. – Благодаря участию в гуманитарной



олимпиаде ребята не только



получают оценку уровня своих знаний, у них также есть возможность дойти до всероссийской



олимпиады школьников «Умницы и умники».



В финал вышли 9 учащихся образовательных организаций Ярославской области –



победители на дорожках и участники предыдущих игр, набравшие наибольшее количество



орденов и медалей. Ответы ребят оценивал Юрий Вяземский, заведующий кафедрой мировой



литературы и культуры МГИМО МИД России, профессор, автор и ведущий телепередачи



«Умницы и умники» на Первом телевизионном канале.



Ведущим финальной региональной олимпиады был Михаил Нянковский, директор книжного



издательства «Академия 76», заслуженный учитель Российской Федерации, победитель



всероссийского конкурса «Учитель года России».



– Подбором вопросов для игры занимается методическая комиссия, в которую входят



преподаватели вузов и сотрудники учреждений культуры Ярославской области, – отметил



Михаил Нянковский. – Если ребята хорошо подготовились, то они смогут с помощью логики



найти правильный ответ.​