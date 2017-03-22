​22 марта в поселке Пречистое Первомайского района прошел первый рейд по выявлению фактов нецелевого использования гражданами древесины, полученной по договору купли-продажи для собственных нужд.



В соответствии с Лесным кодексом РФ и региональным законодательством гражданин раз в 20 лет может получить 100 кубометров древесины на строительство дома, раз в 10 лет – 30 кубометров на ремонт дома и раз в год – 20 кубометров на дрова для отопления. Для иных целей определен объем до 10 кубических метров один раз в 5 лет на семью или одиноко проживающего гражданина. Для заключения соответствующих договоров необходимо обратиться с определенным пакетом документов либо в лесничество района, либо в департамент лесного хозяйства, либо в МФЦ.



Однако нередко, получив древесину, люди используют ее не по назначению.



– В рамках выполнения поручения главы региона Дмитрия Миронова по противодействию незаконной рубке древесины мы усиливаем контроль в данном направлении, – отметил директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – К сожалению, уже зафиксированы случаи, когда граждане, воспользовавшись правом приобретения древесины на льготных условиях, по сути, перепродали его третьим лицам, что запрещено существующим законодательством. Злоумышленники предлагают получателям древесины вознаграждение в рамках серой схемы, убеждая, что в этом ничего страшного нет. Но это не так. Помимо административной ответственности по выявленным фактам нецелевого использования мы будем обращаться с исками в суд о взыскании компенсации. Ее размер составляет 10-кратную стоимость заготовленной древесины.



Сотрудники департамента уже проанализировали перечень договоров купли-продажи древесины для строительства домов за последние три года. С учетом того, что на заготовку древесины выделяется один год, объекты должны уже быть построены либо находиться в стадии строительства. Однако в ходе сегодняшней проверки выяснилось, что на трех участках из пяти работы даже не начинались. По данным фактам составлены акты, которые будут основой для принятия мер в соответствии с действующим законодательством.



Кроме того, в ряде районов в этом году число договор купли-продажи древесины резко увеличилось на фоне снижения объемов незаконной рубки.



– Например, в Угличском районе по итогам 2016 года было выявлено наибольшее количество фактов незаконных вырубок. В этом году таких случаев не зафиксировано. Однако количество договоров купли-продажи на заготовку древесины резко увеличилось, – привел пример Николай Савельев. – Это дает возможность предполагать, что правонарушители намерены использовать закон для реализации серых схем. Поэтому при проведении проверочных мероприятий мы уделим особое внимание этому муниципальному образованию.



Всем лесничествам и органам местного самоуправления совместно с правоохранительными органами поручено проводить системную ревизионную работу и полученную информацию передавать в департамент лесного хозяйства для принятия соответствующих мер.