В рамках подготовки к пожароопасному сезону Главное управление МЧС России по Ярославской области провело смотр сил и средств территориальной подсистемы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами.



СГБУ ЯО «Лесная охрана» было представлено 5 единиц техники и 10 человек личного состава Ярославской пожарно-химической станции 1-го типа. Каждая единица техники укомплектована оборудованием для решения различных задач, направленных на ликвидацию лесных пожаров.



Малый лесопатрульный комплекс на базе УАЗ-390945 и агрегат лесопатрульный АЦ-1.0-30 (3308) используются для обнаружения и ликвидации возгораний до прибытия дополнительных сил и средств на значительном удалении от основных автодорог.



Пожарные цистерны укомплектованы для тушения лесных пожаров, случившихся на торфяных почвах, лесной подстилке, землях, примыкающих к лесному фонду.



Трактор лесохозяйственный «Форест-1.4» на колесном ходу с толкателем и плугом ПКЛ-70 предназначен для проведения противопожарных минерализованных полос с целью локализации лесных пожаров, а также для прокладки подъездных путей пожарным автомобилям к местам тушения.



Трактор лесопожарный на гусеничном ходу ТЛП-4М используется для доставки огнегасящих жидкостей к местам тушения лесных пожаров, прокладки минерализованных полос при помощи плуга ПЛ-1-1, создания просек и подъездных путей для лесопожарных автомобилей и личного состава в труднодоступных местах.



Все представленные силы и средства тушения лесных пожаров получили оценку готовности.



Всего в СГБУ ЯО «Лесная охрана» в наличии 96 единиц техники, которая будет задействована в предстоящий пожароопасный период. Тушение лесных пожаров на территории Ярославской области будут осуществлять лесопожарные формирования: 14 пожарно-химических станций СГБУ ЯО «Лесная охрана» и одна ГПОУ ЯО «Рыбинский лесотехнический колледж».



В начале марта готовность Ярославской области проинспектировала комиссия департамента лесного хозяйства ЦФО. Были проверены планы и механизм реализации тушения лесных пожаров на территории региона, в том числе заключение соглашений, договоров на подготовку и привлечение сил и средств пожаротушения, а также состояние межведомственного и информационного взаимодействия организаций, осуществляющих тушение.



Кроме того, оценена обеспеченность средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, система организации мобильных групп пожаротушения и добровольных пожарных дружин. Проанализированы уровень подготовки специалистов по тактике и технике тушения лесных пожаров, подготовка пожарно-химических станций, пунктов хранения противопожарного инвентаря, пожарно-наблюдательных вышек и мачт.



Проверка также затронула подготовленную к пожароопасному сезону специализированную лесопожарную технику и оборудование, условия хранения, оформления и технического обслуживания. Помимо этого, специалисты проверили укомплектованность и уровень подготовки сотрудников, закрепленных за каждой единицей.



По итогам проверки, которая проходила в течение недели в регионе, комиссия пришла к выводу, что Ярославская область к пожароопасному сезону 2017 года готова.