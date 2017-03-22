​22 марта первый заместитель председателя Правительства региона Виктор Костин провел рабочее заседание областной комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий.



Сегодня в Ярославской области проживают 1585 реабилитированных и пострадавших от политических репрессий лиц. В настоящее время ведется большая работа по увековечению памяти жертв тоталитарной эпохи. Регион не оставляет важную тему без внимания. Уже издано девять томов Книги памяти «Не предать забвению». В работе находится 10-й том. Всего в Ярославской области за годы репрессий было осуждено по политическим статьям более 19 тысяч человек, 2562 человека расстреляны.



На заседании была отмечена важность того, чтобы вопросами увековечения памяти реабилитированных занимались не только органы государственной власти, но и общественность.



В течение года планируется выполнить большой объем работы. В частности, требуются восстановление памятника жертвам политических репрессий в лесном массиве у деревни Селифонтово в Ярославском районе, комплексное благоустройство территории и возведение памятного знака жертвам исправительно-трудовых лагерей «Волголага» по эскизу архитектора А.М. Жданова рядом с закладным камнем в поселке Переборы в Рыбинске. Кроме этого, отметили участники заседания, необходимо развернуть государственно-общественную программу содействия розыску и определению мест захоронений жертв на территории региона.



По итогам заседания принято решение о необходимости активизации работы по увековечению памяти реабилитированных жертв политических репрессий.



Справка



Областная комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий образована в целях оказания содействия в восстановлении прав реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, координации деятельности органов исполнительной власти региона, общественных организаций и объединений граждан, пострадавших от репрессий, по защите интересов и увековечению памяти жертв политических репрессий в Ярославской области.