​Для повышения конкурентоспособности картофелеводства, которое сегодня является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей сельхозпроизводства Ярославской области, в регионе будет создан первый агропромышленный кластер. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов.



– Картофельный кластер станет первым в агропромышленном комплексе, – отметил Валерий Холодов на совещании с участием руководителей картофелеводческих хозяйств. – Его задача – повышение эффективности бизнеса за счет усиления кооперации между предприятиями и государством. Ярославская область обладает всеми возможностями для организации такого кластера: хорошие показатели урожайности картофеля, развитие инфраструктуры за счет создания оптово-распределительного центра, усиленные меры государственной поддержки сельхозпроизводителей.



Агропромышленный комплекс – одна из точек роста региона, включенная в программу социально-экономического развития Ярославской области, презентацию которой врио губернатора Дмитрий Миронов провел 13 марта. Создание агропромышленной агломерации будет способствовать реализации потенциала этого направления. Кластер объединит более 10 сельхозпроизводителей, крестьянско-фермерские хозяйства, объекты технологической инфраструктуры, учреждения науки и образования.



За последние три года в регионе значительно выросли валовой сбор и урожайность этой культуры, достигнута высокая экономическая эффективность картофельного бизнеса. Однако сейчас картофелеводство в Ярославской области развивается по сырьевому сценарию, не предполагающему увеличения региональной добавленной стоимости за счет организации комплексной переработки продукции. Решение этого вопроса будет способствовать повышению конкурентоспособности ярославского картофеля.



Подробнее о мерах государственной поддержки агропромышленных кластеров рассказал директор Центра взаимодействия с органами власти, институтами развития и компаниями ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Михаил Голанд:



– Кластерная политика является новым направлением государственной финансовой поддержки АПК. Субсидии на развитие инновационных и промышленных кластеров предоставляют Минэкономразвития и Минпромторг. Благодаря господдержке картофельный кластер может получить около 200 миллионов рублей. Несколько регионов Российской Федерации уже воспользовались субсидией и показали положительные результаты развития кластера.



Развитие аграрного сектора существенно зависит от условий его транспортно-логистического обеспечения. В настоящее время в Ярославле реализуется проект по строительству оптово-распределительного центра. Он будет действовать на территории промышленного парка «Новоселки».



Важной составляющей нового кластера станет создание потребительского кооператива с участием картофелеводческих предприятий региона. Государство активно поддерживает инициативу создания таких объединений: субсидируются процентные ставки по кредитам, часть затрат на создание и модернизацию объектов АПК, на приобретение и аренду (лизинг) техники и оборудования, в том числе энергоэффективных и энергоресурсосберегающих, предоставляется льгота на имущественный и транспортный налоги.