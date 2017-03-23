​С 1 по 7 апреля в Ярославле будет проходить заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Участие в нем примут более 400 человек со всей страны: старшеклассники и их наставники.



– Очень знаково, что местом проведения олимпиады по литературе выбран именно Ярославль, – считает первый заместитель председателя регионального Правительства Виктор Костин. – У нас прекрасные преподаватели, педуниверситет ежегодно выпускает новые молодые и талантливые кадры, школьники региона отлично проявляют себя на литературных и языковых олимпиадах разного уровня. На нашей земле всегда творили выдающиеся поэты и прозаики. Уверен: Ярославская область должна стать одним из ключевых центров русского языка в стране.



Мероприятие организуется в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ. В жюри, которое возглавит руководитель школы филологии факультета гуманитарных наук НИУ «Высшая школа экономики» профессор Елена Пенская, войдут представители ведущих учреждений высшего профобразования, научно-исследовательских институтов, общеобразовательных учреждений России.



Помимо обязательных туров для участников олимпиады предусмотрена культурно-развлекательная программа. Руководители делегации смогут принять участие в мероприятиях, направленных на повышение квалификации.