​Тутаевский муниципальный район активно включился в реализацию проекта «Решаем вместе», старт которому дал врио губернатора Дмитрий Миронов.



Глава района Дмитрий Юнусов уже провел встречи с жителями сельских территорий Столбищи, Емишево и Никульское. Обсуждались вопросы включения объектов в губернаторскую программу. Также на собраниях присутствовали главы сельских поселений и депутаты Ярославской областной Думы Ольга Хитрова и Александр Тарасенков.



– Главная наша цель – определить местные проблемы и наметить пути их решения. И все это в постоянном взаимодействии с жителями района, – отметил Дмитрий Юнусов. – Проект «Решаем вместе» поможет в благоустройстве территорий. На состоявшихся встречах мы обсудили много мероприятий. Нам предстоит сделать освещение улиц, провести ремонтные работы в Столбищенском и Емишевском домах культуры, в Чебаковской школе.



В ходе обсуждения намечены мероприятия на общую сумму более 900 тысяч рублей. Будут поданы заявки также на частичный ремонт кровли детского сада №22 «Малыш», приобретение компьютерной техники в Никульскую библиотеку. Запланирован ремонт дворовой территории в деревне Осташево с софинансированием более 50% из муниципального бюджета.



– Нам очень понравилась атмосфера, в которой проходят встречи: жители заинтересованы в благоустройстве населенных пунктов, приходят с готовыми предложениями, идеями, подсказывают, какие работы лучше сделать в первую очередь, на что обратить пристальное внимание, – поделилась впечатлениями депутат Ярославской областной Думы, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Ольга Хитрова. – Благодаря подобным собраниям удается решить насущные проблемы, на которые у местной власти порой не хватает средств. Причем жители готовы вносить вклад в благоустройство: помогать своими силами, а иногда и софинансировать.



До середины апреля встречи с населением будут продолжаться. После этого все предложения будут оформлены в соответствующие заявки на участие в проекте и направлены на рассмотрение в областную конкурсную комиссию.