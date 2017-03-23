​Очень актуальными для жителей Гаврилов-Яма являются проблемы ремонта и обустройства придомовых территорий, ливневой канализации, нехватки во дворах детских площадок. Проведения работ в этих направлениях люди ждут в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе».



Сейчас на встречах администрации города с жителями многоквартирных домов идет активное обсуждение объектов для включения в эту программу. Уже состоялось семь собраний. Все планируемые работы согласуются с населением. При этом люди не только высказывают конкретные пожелания по благоустройству своих придомовых территорий, но и готовы принять в этом самое непосредственное участие.



– Стоимость благоустройства дворовой территории у домов №66 и 67а по улице Победы порядка 1 миллиона 300 тысяч рублей. Жители приняли решение профинансировать 5 процентов от сметы, – отметил глава городского поселения Гаврилов-Ям, член местного политсовета партии «Единая Россия», совместно с которой реализуется губернаторский проект, Александр Тощигин. – На эти средства будет сделана полноценная парковка для транспорта, заменено уличное освещение, уложено новое асфальтовое покрытие и самое главное – обустроена ливневая канализация, которой ранее здесь не было.



Сами жители считают, что софинансирование – важная составляющая проекта.



– Когда все дается бесплатно, оно и не хранится долго, – отметила староста одного из домов по улице Победы Л. Новожилова. – Если люди своими деньгами и своим трудом участвуют в благоустройстве собственных дворов, они более тщательно будут следить за их сохранностью. И это замечательно, потому что делает нас подлинными хозяевами территорий, на которых мы живем.



В рамках программы «Решаем вместе» в Гаврилов-Ямском муниципальном районе уже проведена большая работа: создана комиссия, проходят регулярные встречи с жителями как в районном центре, так и на других территориях. 22 марта состоялось собрание на улице Семашко в Гаврилов-Яме, где рассматривался вопрос ремонта дорожного полотна и обустройства парковки. В этот же день в селе Великом обсуждалось благоустройство сквера: установка светильников, скамеек, урн, оборудование детской площадки.



– Гавриловямцы очень активно откликнулись на предложение участвовать в проекте, который, я считаю, получился подлинно народным, – говорит глава района Владимир Серебряков. – Меня чрезвычайно радует, что наши жители готовы вложить в благоустройство своих дворов и улиц не только собственный труд, но и свои деньги. Такой подход наиболее правильный. Когда мы вместе будем работать по благоустройству своих территорий, отношение к их сохранности будет совершенно другое. Никто уже не пройдет мимо, когда увидит нерадивого подростка, уродующего детскую площадку, или хулигана, разбивающего уличный фонарь.



На сегодняшний день на все территории, намеченные для благоустройства, оформляются паспорта проектов. Они будут переданы в районную комиссию, ближайшее заседание которой намечено на 3 апреля. Все документы будут проанализированы и наиболее актуальные направлены на областной уровень.