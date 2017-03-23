​В Ярославской области разработан и реализуется план мероприятий по пропуску паводковых вод.



– Одной из самых проблемных зон сегодня являются кислогудронные пруды на территории ОАО «НПЗ им. Менделеева», – отметил заместитель председателя Правительства – председатель областной противопаводковой комиссии Роман Колесов. – Этот объект находится под особым контролем, чтобы в процессе обильного таяния снега не допустить перелива жидкости через дамбу в реку Печегду, впадающую в Волгу.



После установления положительных температур и начала обильного снеготаяния специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области в ежедневном режиме мониторят уровень жидкости в кислогудронных прудах. В настоящее время ситуация в норме, люфт до критического порога значительный. Сотрудники МЧС, департамента охраны окружающей среды и природопользования постоянно контролируют исполнение мероприятий в рамках плана по беспрепятственному пропуску талых вод, рассчитанный на период с февраля по апрель.



Как сообщил заместитель директора регионального департамента окружающей среды и природопользования Михаил Сорокин, помимо постоянного контроля за уровнем жидкости в прудах, ежедневно проводится вывоз снега с территории, прилегающей к отстойникам. Задействованы грейдер, бульдозер «Комацу», самосвал КамАЗ и фронтальный погрузчик. Ведется тщательный контроль за стоками. 15 марта специалисты департамента провели очередное обследование акватории Печегды с отбором проб воды для биотестирования. По результатам лабораторного анализа признаки токсичности в них не выявлены.



– Канализационные насосные станции, установка по откачке и нейтрализации кислой воды «КАРИ», лаборатория охраны природы действуют в штатном режиме, без нарушения технологических регламентов. Очистные сооружения работают по полной схеме с реагентной очисткой, – пояснил Вячеслав Таланов, главный эколог ОАО «НПЗ им. Менделеева».



В настоящее время предприятие не осуществляет производство. Как пояснил Роман Колесов, Правительство Ярославской области занимается проработкой вопросов по выбору наиболее эффективной и наименее затратной технологии рекультивации содержимого кислогудронных прудов и взаимодействием с инвестором для реализации проектов, направленных на реанимацию деятельности самого предприятия.