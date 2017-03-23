​В Москве завершил работу VIII международный форум «Экология». В обсуждении самых наболевших проблем и перспективных направлений в сфере экологии приняли участие более 600 человек из 57 регионов России, в том числе из Ярославского, и 7 иностранных государств. Представители власти, бизнеса и общественности рассмотрели перспективы развития системы водно-коммунального хозяйства, состояние отрасли обращения с отходами, формирование экологически комфортной городской среды и многие другие темы.



– Все обсуждаемые на форуме проблемы актуальны для нашего региона, – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Большинство из них требует комплексного межведомственного подхода. Поэтому сейчас Правительство Ярославской области усиливает взаимодействие с профильными федеральными структурами в решении вопросов экологического надзора, создания эффективной системы обращения с отходами производства и потребления, развития отрасли водоснабжения.



Роман Колесов отметил, что бюджеты муниципальных образований ежегодно вынуждены расходовать средства на ликвидацию несанкционированных свалок. Одна из причин этой проблемы – несовершенство системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов. В настоящее время идет разработка проекта по созданию единого регионального оператора, работа которого позволит упростить контроль за процессом обращения с отходами.