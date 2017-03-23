​24 марта в Правительстве области откроется прямая линия по вопросам в сфере работы с обращениями граждан. За консультацией жители региона могут обратиться с 9.00 до 10.00 по телефону: (4852) 401-500.



Направлять обращения в Правительство региона можно по адресу: 150000, г. Ярославль, Советская площадь, д. 3, а также через Портал органов государственной власти Ярославской области.