​23 марта в Ярославле прошло заседание координационного центра по донорству крови при Общественной палате РФ, которое провела директор Национального фонда развития здравоохранения Елена Стефанюк.



– Координационный центр занимается изучением лучших региональных практик донорского движения в России, – пояснила Елена Стефанюк. – В рамках сегодняшнего мероприятия мы познакомимся с опытом некоммерческих организаций, которые являются активными участниками работы координационного центра. Многие из них были награждены за вклад в развитие донорства крови. Такие встречи дают возможность обсудить насущные вопросы и выработать конкретные меры по их совместному решению.



В рамках заседания прошел круглый стол «Донорство крови в регионах России. Ярославская область – достижения и перспективы развития». В мероприятии приняли участие представители учреждений здравоохранения. Обсуждались результаты деятельности Ярославского областного отделения Красного Креста и молодежные инициативы в поддержку донорства крови в регионе.



Также на заседании была представлена информация о работе Ярославской областной станции переливания крови.



– Наша областная станция оснащена современным оборудованием, которое позволяет получать качественные компоненты крови, – отметила главный врач Ярославской областной станции переливания крови Юлия Стромова. – Мы стараемся идти в ногу со всеми тенденциями, какие сейчас есть в мире. Сегодня мы можем предложить лечебным учреждениям региона до 40 наименований компонентов крови, то есть полностью удовлетворить их потребности.