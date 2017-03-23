​ПАО «НПО «Сатурн», театр им. Федора Волкова и парк-отель «Спасское» заключили соглашение о сотрудничестве.



Документ предусматривает регулярное проведение в «Спасском» творческих вечеров, направленных на популяризацию театрального искусства и просветительской работы, для сотрудников предприятия и жителей Рыбинска. Кроме того, планируется разработать программу мотивации сотрудников ПАО «НПО «Сатурн», ориентированную на посещение постановок в театре им. Федора Волкова. Коллектив театра, согласно документу, сможет пользоваться социальной инфраструктурой, находящейся в собственности научно-производственного объединения.



– Правительство Ярославской области никогда не находится в стороне от таких акций, поддерживает и приветствует возрождение социального и культурного партнерства, – подчеркнула директор регионального департамента культуры Марина Васильева. – На территории региона совместно ОАЛ "Славнефть-ЯНОС" запущен губернаторский проект «На высокой волне». Который позволяет социально-незащищенным слоям населения бесплатно посещать различные концерты, выставки и спектакли. Рыбинск всегда оставался интеллектуальным и промышленным центром нашей страны, центром научной мысли. Для нас очень значимо, что две знаковые организации нашего региона – НПО «Сатурн» и Волковский театр – подписывают такое соглашение.



В ходе визита в НПО «Сатурн» представители департамента культуры, руководители театра и парк-отеля «Спасское» посетили производственные подразделения компании, испытательный корпус, вертолетную площадку и обсудили возможности использования открытых площадей в качестве сценических.



На церемонии подписания соглашения управляющий директор ПАО «НПО «Сатурн» Виктор Поляков отметил важность возрождения социального и культурного сотрудничества крупнейшего предприятия области и старейшего театра России:



– Я думаю, что это пойдет на пользу как коллективу театра, так и коллективу «Сатурна». Я желаю нам успехов, хорошего творческого общения, чтобы наши встречи проходили только на позитиве.



Директор Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова Юрий Итин добавил, что сделан первый, но очень важный шаг, за которым последует плодотворное сотрудничество.