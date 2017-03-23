​23 марта в КЗЦ прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры. С профессиональным праздником представителей творческих профессий поздравил врио губернатора Дмитрий Миронов.



– Этот праздник один из самых молодых в нашей стране. Но стремление человека к творчеству, к самовыражению, к осмыслению окружающего мира через искусство вечно! – сказал Дмитрий Миронов. – Именно культура определяет наши духовные и нравственные ориентиры, нашу национальную идентичность. В сфере культуры у нас в регионе работает немало заслуженных мастеров, снискавших признание на мировом уровне, активно заявляет о себе творческая молодежь.



Глава региона отметил, что в последние годы многое сделано для развития отрасли. Ведется целенаправленная работа по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, в том числе сельских, увеличению оплаты труда их работников.



Дмитрий Миронов подчеркнул, что Правительство области продолжит активно поддерживать крупные культурные проекты, такие как Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета и «Коган-фестиваль», а также фестиваль «Будущее театральной России», Волковский театральный фестиваль, ежегодный праздник поэзии в Карабихе, фестиваль колокольной музыки «Преображение».



Глава региона также напомнил, что в 2021 году на общегосударственном уровне пройдут празднования 200-летия поэта Николая Некрасова и 800-летия святого благоверного князя Александра Невского, отметив важность всесторонней подготовки к этим событиям.



В праздничный день яркие представители сферы культуры были отмечены наградами. Медали ордена за заслуги перед Отечеством II степени удостоен директор театра им. Ф. Волкова Юрий Итин. Почетная грамота Президента РФ за заслуги в развитии культуры и искусства вручена основателю творческого объединения «Ярославская икона» Николаю Мухину. Благодарностями министра культуры РФ отмечены коллектив Дворца культуры имени Добрынина в лице его директора Игоря Дербина, заместитель директора областной библиотеки имени Некрасова Наталья Абросимова и заведующая отделением искусств областного Дома народного творчества Галина Колесова. Кроме того, приказом Министерства культуры РФ звание «Заслуженный коллектив народного творчества» присвоено коллективу «Улыбка» ДК «Нефтяник».



На мероприятии также были вручены почетные грамоты и благодарности губернатора области. Кроме того, Дмитрий Миронов сообщил, что накануне Президент России Владимир Путин подписал указ «О присуждении премий Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2016 год». Среди награжденных ярославна Анастасия Орлова – автор нескольких книг в стихах и прозе для детей младшего возраста.