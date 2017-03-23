​23 марта, в преддверии Дня работника культуры, глава региона Дмитрий Миронов встретился в КЗЦ «Миллениум» с деятелями искусства и представителями творческой интеллигенции области.



Участие в мероприятии приняли художественный руководитель и главный дирижер Ярославского симфонического оркестра Мурад Аннамамедов, директор театра имени Ф. Волкова Юрий Итин, основатель культурно-исторического комплекса «Вятское» Олег Жаров, мультипликатор Александр Петров, актер и режиссер Юрий Ваксман, директор Ярославского художественного музея Алла Хатюхина, директор «Джаз-центра» Игорь Гаврилов и другие.



– Я рад приветствовать представителей самых ярких достижений в культуре и искусстве региона. Именно вы определяете вектор развития отрасли, – сказал Дмитрий Миронов. – Давайте вместе обсудим проблемы, с которыми вы сталкиваетесь в повседневной работе и которые сдерживают развитие сферы культуры в Ярославской области. Вы знаете ситуацию изнутри, поэтому мне хотелось бы услышать вашу оценку положения дел.



Одним из первых на встрече был поднят вопрос культурных ценностей. Юрий Итин поблагодарил главу региона за запуск губернаторского проекта «На высокой волне», которая дает незащищенным категориям граждан возможность посещать театры, выставки, музеи совершенно бесплатно.



Еще одна тема – перевод в другие помещения двух крупных музеев-заповедников, Ярославского и Переславского. Глава региона подчеркнул: время дискуссий на эту тему прошло.



– Закон о возврате Русской православной церкви некогда реквизированного у нее имущества действует, и его нужно выполнять, – сказал Дмитрий Миронов. – Конечно, переезжать в новое помещение всегда непросто. Наша задача – сделать так, чтобы процесс был хорошо организован.



Также участники встречи обсудили реконструкцию зоны ЮНЕСКО, которая стала возможной благодаря усилиям Дмитрия Миронова. На эти цели будут направлены средства, выделенные региону Правительством Москвы.



– То, что наше здание попало в эту программу, мы считаем большим подарком к юбилею музея, который будет отмечать 100-летие в 2019 году, – сказала Алла Хатюхина.



Тему сохранения историко-культурного наследия продолжил Олег Жаров. Он отметил, что серьезной корректировки требует законодательство. Ситуацию, когда легче сносить, чем реставрировать, необходимо менять. Большую работу требуется провести и в направлении увеличения турпотока. Серьезным препятствием для этого стало ужесточение правил перевозки детей. Групповые школьные экскурсии организовывать стало в разы сложнее.



Мурад Аннамамедов отметил важность возрождения на Ярославской земле ряда культурных мероприятий, в частности, Собиновского музыкального фестиваля.



Также собравшиеся обсудили аспекты поддержки культуры в муниципальных районах, на селе, вопрос модернизации материально-технической базы государственных учреждений отрасли.



– В последнее время материально-техническое состояние сельских клубов улучшается. Если раньше все держалось только на энтузиазме, то теперь условия становятся более комфортными, – отметил представитель одного из творческих коллективов Тутаевского района Андрей Звонарев. – Важно продолжать работу в этом направлении. Мы не можем вернуть в село тех, кто уже уехал. Но улучшить качество жизни оставшихся вполне по силам.



По мнению Дмитрия Миронова, для решения этого вопроса необходимо использовать возможности программы инициативного бюджетирования «Решаем вместе». Он предложил собравшимся принять участие в определении круга конкретных учреждений – клубов, библиотек, домов культуры, особенно нуждающихся в модернизации.