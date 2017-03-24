​В преддверии весенне-летнего туристического сезона Ярославская область представила свои предложения на отраслевых выставках «Интурмаркет» и «Путешествия и туризм», которые проходили в Москве с 11 по 16 марта. Об этом сегодня на пресс-ланче рассказали заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев и руководитель регионального департамента туризма Юлия Рыбакова.



– В этом году участниками выставок стали представители 11 муниципальных образований области, более 30 экспонентов, – отметил Максим Авдеев. – Традиционно это представители Ярославля, Переславля-Залесского, Рыбинска, а также Переславского, Угличского, Тутаевского, Гаврилов-Ямского, Мышкинского, Рыбинского, Некрасовского и Брейтовского муниципальных районов. Стенд нашей области посетили более 2500 человек. Им были предложены интерактивные программы и розыгрыши, мастер-классы и дегустации, викторины и лотереи, представлены презентации туристических маршрутов на интерактивной карте региона. Проведено свыше 500 деловых переговоров, заключено более 170 соглашений о намерениях и более 20 договоров о сотрудничестве.



Знаменательным событием для Ярославской области стало подведение итогов первого окружного финала IV фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций «Диво России – 2017» по Центральному федеральному округу. Три проекта региона получили вторые места: в номинации «Презентация территорий (регионы, районы, города)» – «Ярославль – столица Золотого кольца России», в номинации «Историко-архитектурные, религиозные объекты и музеи» – «Усадьба Воронино (100 лет спустя)», в номинации «Событийные мероприятия» – «Пир на Волге».



Важным нововведением стало формирование сезонного календаря крупных туристических событий, включающего объекты туристического показа, связанные со 100-летием Октябрьской революции 1917 года.



Кроме того, в этом году в Ярославской области пройдут фестиваль «Великая ростовская уха – десять веков традиций» (20 мая, Ростов Великий), фестиваль дорожной песни «Страна ямщика» (10 – 11 июня, Гаврилов-Ям), фестиваль музыки и развлечений «Доброфест» (30 июня – 2 июля, аэродром Левцово), фестиваль воздухоплавателей «Золотое кольцо России» (12 – 17 июля, Переславль-Залесский), фестиваль «Мышь-2017» (15 июля, Мышкин), День лени (15 июля, деревня Тыгыдым), фотопарад (2 – 6 августа, Углич), городской пикник «Пир на Волге» (август, Ярославль), фестиваль «Романовская овца – золотое руно России» (26 августа, Тутаев), полумарафон «Бегом по Золотому кольцу».



– У Ярославской области очень выгодное расположение для развития туризма. У региона фантастические возможности, – подчеркнула Юлия Рыбакова. – Сейчас нам необходимо дооформить до федерального уровня туристические продукты. Это непростая задача, так как конкуренция огромная. В Ярославской области очень активное предпринимательское сообщество, которое готово вкладывать средства в развитие инфраструктуры региона. Кроме того, мы должны работать с историческими центрами. Нужно благоустраивать автомобильные и автобусные стоянки и приводить в порядок дорожную сеть области.