Директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Александр Сорокин рассказал о процессе внедрения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории региона.



– Государственная программа по возрождению ГТО стартовала три года назад по указу Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года, и этот комплекс уже стал популярным у молодежи и взрослого населения, – сообщил Александр Сорокин. – Количество жителей области, желающих выполнить нормативы, растет из года в год. В 2016 году участниками тестирования были 2400 человек, а в первом квартале 2017 года – уже 2200. Растет и число значкистов. В 2016 году знаками ГТО были награждены 1562 человека, в первом квартале 2017-го нормы комплекса успешно сдали 600 человек.



Директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике отметил разновозрастной состав участников сдачи нормативов:



– Наиболее активными являются школьники. Но есть и работающие граждане, и пенсионеры. Самому юному значкисту ГТО в Ярославской области – 6 лет, самому взрослому – 78. Это Маким Даулетов из Углича.



Организационно-методическим центром по внедрению ГТО в Ярославской области является спортивный клуб «Буревестник – Верхняя Волга». В настоящее время на базе образовательных организаций области работают еще 30 мест тестирования. В них нормы ГТО сдают учащиеся, студенты и преподаватели. Кроме того, в каждом муниципальном районе есть как минимум один центр тестирования для взрослого населения. Также в 2017 году планируется создать около 30 физкультурно-спортивных клубов, ориентированных на внедрение комплекса ГТО в регионе.