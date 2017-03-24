​Сегодня в рамках рабочей поездки в Любим врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов встретился с жителями многоквартирного дома №31 на улице Советской, построенного по программе переселения из аварийного жилья.



Как рассказали жители новостройки, в 2015 году объект был сдан со значительными дефектами. Людей не устраивает отделка квартир, которая выполнена некачественно. Сантехника не работает, стены покрыты плесенью, в них появились трещины, в подъезде нет отопления.



Глава региона осмотрел жилые помещения и поручил заместителю председателя Правительства области Виталию Ткаченко взять ситуацию под личный контроль.



– Необходимо незамедлительно провести экспертизу и устранить все дефекты, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Вы же видели, что щели просто заклеены плинтусами. Недопустимо, чтобы люди из ветхого и аварийного жилья переезжали в квартиры, которые могут стать аварийными в ближайшее время.



Дмитрий Миронов потребовал представить ему отчет по этому дому в срок до 10 апреля.