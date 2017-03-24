​24 марта врио губернатора Дмитрий Миронов посетил Любимский лесокомбинат. С визита на это старейшее предприятие началась программа рабочей поездки в район. Глава региона вместе с членами Правительства и директорами профильных департаментов и ведомств осмотрел погрузочную площадку, места складирования и сортировки продукции, а также пообщался с сотрудниками комбината и прямо на месте обсудил с ними актуальные проблемы отрасли.



– Сегодня многие вопросы, накопившиеся за последние годы, начинают решаться благодаря взаимодействию Правительства области с предприятиями лесной отрасли, с арендаторами лесных участков, – сказал Дмитрий Миронов.



Директор лесокомбината Александр Голосов отметл, что на предприятии, которому уже исполнилось 85 лет, работают около 100 человек. Все они – местные жители. Комбинат выполняет полный промышленный цикл работ, от заготовки, переработки до восстановления лесов. Именно с этим процессом, по словам Александра Голосова, связаны наиболее актуальные проблемы. В этом виде деятельности отсутствует государственная поддержка. По закону для восстановления лесов сажают ценные хвойные породы деревьев, а заготовка древесины в основном идет от рубки малоценных березовых и осиновых насаждений.



– Таким образом, мы не просто восстанавливаем леса, а улучшаем их, то есть улучшаем государственное имущество. При этом для тех, кто это делает, не предусмотрены какие-либо меры государственной поддержки, – отметил Александр Голосов.



Дмитрий Миронов подчеркнул, что решение об обращении в Россельхоз с предложениями разработать механизмы поддержки лесопользователей уже принято. Глава региона выразил надежду, что вопрос не останется незамеченным и необходимые шаги будут предприняты.



Обсудили участники встречи и проблему старения материально-технической базы, другие актуальные темы. Была отмечена необходимость проработки вопроса выполнения лесоустроительных работ на арендованных участках с привлечением средств федерального бюджета.



Кроме того, особое внимание было уделено деятельности координационного совета по решению проблем в сфере лесного хозяйства, который уже создан на площадке профильного регионального департамента. В работе совещательного органа принимают участие представители арендаторов из всех муниципальных районов. Это позволяет всесторонне обсуждать возникающие вопросы и соблюдение государственных интересов в сфере лесного хозяйства.