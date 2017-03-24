​Заместитель председателя Правительства Ярославской области Виталий Ткаченко провел совещание с представителями грузоперевозчиков, руководством департамента транспорта региона, ГИБДД УМВД, управления Государственного автодорожного надзора по Ярославской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.



Автоперевозчики рассказали представителям власти о накопившихся проблемах, в том числе о грядущем повышении тарифов на систему «Платон» и сложностях при обжаловании в судах штрафов за перегруз транспортных средств.



Виталий Ткаченко поручил руководству департамента транспорта провести круглый стол с представителями в том числе судейской коллегии.



– Необходимо организовать единый порядок работы в правовом поле для всех участников процесса, – подчеркнул Виталий Ткаченко. – Судьи смогут проконсультировать дальнобойщиков по необходимой документации и алгоритму действий при обжаловании. На территории региона в ближайшее время будут установлены автоматические посты весового контроля. Наша задача, чтобы они были правильно устроены, безупречно поверены во избежание претензий. Фиксация будет беспристрастной, честной и справедливой. Что касается повышения цен на «Платон», это не наши полномочия, это федеральный закон, который был принят и которому необходимо подчиняться. Все грузоперевозчики (дальнобойщики) сегодня находятся в абсолютно равных условиях.



Врио начальника управления Госавтонадзора по Ярославской области Сергей Огурцов посоветовал грузоперевозчикам при наличии доказательств нарушений со стороны отправителя обращаться в суды.



– В договорах должна быть предусмотрена ответственность грузоотправителя за погрузку. Также мы рекомендуем пломбировать транспортные средства, – сказал он.