​В рамках рабочей поездки в Любимский муниципальный район врио губернатора Дмитрий Миронов побывал на тренировке в секции настольного тенниса детско-юношеской спортивной школы районного центра.



Учреждение дополнительного образования существует более 40 лет. В текущем учебном году здесь занимаются более 370 ребят от 5 до 18 лет. Тренировки идут по семи направлениям, включая армспорт, лыжные гонки, русскую лапту, кудо, футзал, баскетбол, однако основной программой в Любимской ДЮСШ является настольный теннис.



В отделении, которое открылось в 2000 году, работают три тренера. За прошедшие годы они подготовили спортсменов первого разряда, кандидатов и мастеров спорта. Воспитанники теннисной секции являются победителями первенств Ярославля, России, межрегиональных соревнований, входят в состав сборной области, ЦФО и национальной команды.



Во время посещения спортивной школы Дмитрий Миронов пообщался с учениками и преподавателями и сыграл несколько партий, в том числе с кандидатом в мастера спорта Николаем Бредневым.



Об успехах и проблемах настольного тенниса в Любиме главе региона рассказал тренер высшей категории, заслуженный работник физической культуры Александр Беляков. Он выразил сожаление, что местные спортсмены часто покидают школу и переезжают в Ярославль в поисках более комфортных условий. Также наставник обратился к врио губернатора с просьбой по возможности помочь с финансированием секции для обеспечения регулярных поездок на соревнования различного уровня.



Дмитрий Миронов пообещал рассмотреть этот вопрос.