​24 марта во время рабочей поездки в Любимский район врио губернатора Дмитрий Миронов встретился с коллективом редакции газеты «Наш край».



Журналисты рассказали главе региона о своем районе, его истории и проблемах. Особенно их волновали перспективы малой родины. Любимцы отметили, что район постепенно приходит в упадок, люди уезжают в областной центр и другие крупные города.



– Перспективы развития районов необходимо рассматривать во взаимосвязи с развитием области в целом. И перспективы, безусловно, есть, – ответил Дмитрий Миронов. – Недавно я представил общественности программу социально-экономического развития области до 2025 года «10 точек роста». Проблемы копились многие годы, и поэтому решать их надо системно. Конечно, надо сюда заводить инвестора, развивать производства, создавать новые рабочие места и строить качественное жилье.



Одной из основ развития Любимского МР, по мнению врио губернатора, должен стать агропромышленный комплекс. Сегодня в этой сфере немало проблем, которые предстоит решать в ближайшее время. Программа развития региона предусматривает поэтапное введение в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, привлечение в район инвестиций и реализацию инвестпроектов. Жизненно важно для муниципального образования и развитие медицинской помощи, в том числе работа по созданию «опережающей медицины», ориентированной на профилактику, раннюю диагностику и диспансеризацию.



– Уже в этом году в Любимском и других районах области будут работать передвижные высокотехнологичные медицинские диагностические центры, центры диспансеризации, – отметил Дмитрий Миронов.



Еще один важный для любимцев, как и для жителей всей области, вопрос – дорожный.



– Мы будем активно заниматься улучшением дорожной инфраструктуры, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Все мы видим, что во многих местах вместе со снегом сошел асфальт. Это говорит о плохом качестве выполнения дорожных работ. Именно на это следует обращать внимание в первую очередь. Кроме регионального дорожного фонда у нас теперь есть дополнительное финансирование. Ярославская область выиграла конкурс и будет получать федеральные средства по программе «Безопасные и качественные дороги». Это несколько сотен миллионов рублей ежегодно, что позволит нам ремонтировать и строить больше дорог.



Журналисты отметили активность главы региона в социальных сетях и поинтересовались, как помогает общение в Интернете в его работе.



– Люди в соцсетях рассказывают мне о том, что их волнует. Это прямой способ неформального общения, возможность обратной связи, – ответил Дмитрий Миронов. – Своего рода личная приемная. Я стараюсь получать информацию из самых разных источников. Это позволяет мне понять, как воспринято то или иное решение Правительства области, где сконцентрировать свои усилия, где, наоборот, скорректировать действия. Что люди считают первоочередным, а что менее важным. Социальные сети в этом отношении – хороший индикатор общественных настроений.



Глава региона поинтересовался у журналистов, как встречен недавно стартовавший в Ярославской области проект инициативного бюджетирования «Решаем вместе» в Любимском районе.



– Люди сразу включились в этот проект, восприняли его очень эмоционально, – рассказала главный редактор газеты Елена Ермолина. – Очень важно для них быть услышанными. Жителям района нравится, что им дали право голоса в вопросах распределения средств на благоустройство.



В заключение встречи врио губернатора поблагодарил коллектив редакции за теплый прием и за ежедневный труд.



– Я убежден, что миссия районных газет не исчерпывается информированием жителей. Именно к вам приходят читатели со своими проблемами, – отметил Дмитрий Миронов. – Я знаю, как часто журналистам приходится помогать людям, защищать их интересы. Районная газета – мощный ресурс для сохранения социальной стабильности на местах.