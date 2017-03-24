|Сегодня только 23 процента из 48 тысяч гектаров сельхозугодий, имеющихся в Любимском МР, используются по назначению. «Что делает Правительство области для того, чтобы земля начала работать?» – спрашивали врио губернатора Дмитрия Миронова на его встрече с общественностью района, которая состоялась 24 марта.
– Я поставил задачу ввести по области в 2017 году в оборот 40 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Любимскому муниципальному району нужно ввести в оборот 2240 гектаров неиспользуемых сельхозугодий, – сказал Дмитрий Миронов. – Для того чтобы этот процесс шел более интенсивно, Правительство предусмотрело ряд мер государственной поддержки.
В частности, можно получить субсидии за увеличение посевных площадей, распаханных и засеянных, – 2000 рублей за гектар. Субсидии за дополнительно скошенные и убранные сенокосы и пастбища составляют 500 рублей за гектар, компенсация части затрат на технику для распашки – 20% от стоимости. Также предусмотрено возмещение части затрат на культуртехнические работы на мелиорированных землях.
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