​Сегодня только 23 процента из 48 тысяч гектаров сельхозугодий, имеющихся в Любимском МР, используются по назначению. «Что делает Правительство области для того, чтобы земля начала работать?» – спрашивали врио губернатора Дмитрия Миронова на его встрече с общественностью района, которая состоялась 24 марта.



– Я поставил задачу ввести по области в 2017 году в оборот 40 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Любимскому муниципальному району нужно ввести в оборот 2240 гектаров неиспользуемых сельхозугодий, – сказал Дмитрий Миронов. – Для того чтобы этот процесс шел более интенсивно, Правительство предусмотрело ряд мер государственной поддержки.



В частности, можно получить субсидии за увеличение посевных площадей, распаханных и засеянных, – 2000 рублей за гектар. Субсидии за дополнительно скошенные и убранные сенокосы и пастбища составляют 500 рублей за гектар, компенсация части затрат на технику для распашки – 20% от стоимости. Также предусмотрено возмещение части затрат на культуртехнические работы на мелиорированных землях.